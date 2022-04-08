مع اقتراب موعد إيداع الدفعة الـ 53، إليك طريقة تحديث حساب المواطن وتقديم شكوى

أعلن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن اقتراب موعد إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن، مؤكداً على ضرورة تحديث حساب المواطن عند حدوث أي تغيير في البيانات الخاصة بالمشترك، حفاظاً على استمرار الدعم.

موعد إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن أن إيداع الدفعةالـ 53 الخاصة بشهر رمضان المبارك سوف يتم يوم الأحد10 إبريل 2022م الموافق 11 رمضان 1443هـ لجميع المستفيدين في المملكة.

3 أيام على إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/z3iHCql4Ue — حساب المواطن (@citizenaccount) April 7, 2022

تحديث حساب الموطن

وتشدد بوابة حساب المواطن بشكل مستمر على ضرورة تحديث حساب المواطن الخاص بالمستفيد عند حدوث أي تغيير في البيانات بهدف عدم فقدان الأهلية لاستحقاق الدعم المقدم من حساب المواطن، عند أي حالة من حالات تضارب المعلومات بين البيانات التي سبق تسجيلها على برنامج حساب المواطن من جهة، والمعلومات المسجلة في قاعدة البيانات العامة من جهة ثانية، ويمكن تحديث حساب المواطن للمستفيد عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن على الإنترنت من خلال الرابط التالي من هنا. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور مع كتابة رمز التحقق ثم الدخول. الدخول إلى تبويب “استكمال الطلب”. تعبئة البيانات المطلوبة مع ذكر جميع التغييرات الجديدة، ثم الضغط على متابعة. إرفاق جميع الوثائق المطلوبة ثم الضغط على تحديث.

الاستعلام عن الأهلية في بوابة حساب المواطن

كما يمكن للمستفيد الاستعلام عن الأهلية لاستحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن عبر الخطوات التالية

الدخول إلى بوابة حساب المواطن على الإنترنت من خلال الرابط التالي من هنا. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور مع كتابة رمز التحقق ثم الدخول. اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الاستعلام عن الأهلية. كتابة رقم الهوية الخاص بالمستفيد. كتابة رمز التحقق. الضغط على زر الاستعلام.

حساب المواطن تقديم شكوى

كما أوضح حساب المواطن في المملكة إمكانية تقديم شكوى عبر بوابة حساب المواطن على الإنترنت من هنا حيث يتيح برنامج حساب المواطن لجميع المستفيدين التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال بواب حساب المواطن المعتمدة، كما يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأكَّد برنامج حساب المواطن أنَّه غي حال قبول الاعتراض، سوف يتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وبخمسة أشهر كحد أقصى، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة والمحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية، ويُمكن تقديم الشكوى عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن من هنا. التوجه إلى قسم إدارة الحساب، ومن “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق. إن كان هناك عدم أهلية للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية. الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال. ومن تبويب “قائمة الاعتراضات” يمكن الاطلاع على تفاصيل حالة الاعتراض.

طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن

كما أوضح البرنامج طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن، عبر بوابة حساب المواطن من خلال الخطوات الموضحة في هذا الفيديو.

شروط الأهلية في حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد حدد شروط الأهلية للاستفادة من الدعم الذي تقدمه بوابة حساب المواطن للمستفيدين بالنقاط التالية:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك كُلً من:

ابن وابنة المواطنة الزوج أو الزوجة غير السعودية حاملي بطاقات التنقل.