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“تحلية المياه” تطلِق “برنامج تمكين القيادات الشابة”، فرص عمل في الرياض، ووظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم للعمل عن بُعد

محمد خير الحوراني

أطلقت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة “برنامج تمكين القيادات الشابة”، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مجموعة من التخصصات، كما أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية في المملكة عن توفُّر وظائف شاغرة في مدينة الرياض، كما أعلنت شركة صلة عن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم للعمل عن بُعد.

وظائف شاغرة في الرياض

وظائف شاغرة في مدينة الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية “رعاية”، عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض، تحت المسمى الوظيفي “مُراجع داخلي”.

900 فرصة عمل في مختلف المجالات، “سدايا” تُطلق برنامج لبناء الكفاءات الوطنية، ووظائف شاغرة لحملة البكالوريوس…

رواتب تصل إلى 8,400 ريال، وظائف متنوعة لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلى بشركة الجزيرة للتجارة والتصنيع، والبنك السعودي…

الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

شروط القبول والتقديم

  1. أن يكون المتقدِّم للوظيفة الشاغرة حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
  2. الأفضلية لأعضاء الهيئة المهنية من المحاسبين / المراجعين أو ما يعادلها (مثل CPA ، ACCA ، CIA ، CMA).
  3. أن يكون محترفاً ومؤهل جزئيِّاً.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية في المملكة أنَّ التقديم متاح حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

برنامج تمكين القيادات الشابة، لحملة البكالوريوس أو الماجستير

كما أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة، عن فتح باب التقديم، في برنامج تمكين القيادات الشابة، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مجموعة من التخصصات الهندسية، والإدارية، والتقنية، والعلاقات العامة، وتصميم الجرافيك.

“تحلية المياه” تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين للقيادات الشابة

الشروط المطلوبة

  1. أن يحمل المتقدم للبرنامج الجنسية السعودية.
  2. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير.
  3. ألَّا يقل المعدل التراكمي عن4 من5 أو 3 من 4، ولم يمضِ على التخرج أكثر من سنتين.
  4. التفرع العام.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة أنَّ التقديم في البرنامج متاح حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم للعمل عن بُعد

بدورها أعلنت شركة صلة في المملكة، عن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم للعمل عن بُعد، تحت المسميات الوظيفية والشروط التالية.

شركة صلة توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

  1. محاسب عام: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة الدبلوم في المحاسبة، وأن يكون حديث التخرج، وحاصلاً على الاعتماد المهني للمحاسبين.
  2. فني كهرباء: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة الدبلوم في القوى الكهربائية. وأن يكون حديث التخرج، وحاصلاً على الاعتماد المهني للمهندسين.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة صلة أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، ويمكن التقديم ومعرفة المزيد عنها من خلال الرابط التالي من هنا.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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