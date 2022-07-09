“تحلية المياه” تطلِق “برنامج تمكين القيادات الشابة”، فرص عمل في الرياض، ووظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم للعمل عن بُعد

أطلقت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة “برنامج تمكين القيادات الشابة”، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مجموعة من التخصصات، كما أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية في المملكة عن توفُّر وظائف شاغرة في مدينة الرياض، كما أعلنت شركة صلة عن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم للعمل عن بُعد.

وظائف شاغرة في مدينة الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية “رعاية”، عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض، تحت المسمى الوظيفي “مُراجع داخلي”.

شروط القبول والتقديم

أن يكون المتقدِّم للوظيفة الشاغرة حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية. الأفضلية لأعضاء الهيئة المهنية من المحاسبين / المراجعين أو ما يعادلها (مثل CPA ، ACCA ، CIA ، CMA). أن يكون محترفاً ومؤهل جزئيِّاً.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية في المملكة أنَّ التقديم متاح حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

برنامج تمكين القيادات الشابة، لحملة البكالوريوس أو الماجستير

كما أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة، عن فتح باب التقديم، في برنامج تمكين القيادات الشابة، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مجموعة من التخصصات الهندسية، والإدارية، والتقنية، والعلاقات العامة، وتصميم الجرافيك.

الشروط المطلوبة

أن يحمل المتقدم للبرنامج الجنسية السعودية. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير. ألَّا يقل المعدل التراكمي عن4 من5 أو 3 من 4، ولم يمضِ على التخرج أكثر من سنتين. التفرع العام.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة أنَّ التقديم في البرنامج متاح حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم للعمل عن بُعد

بدورها أعلنت شركة صلة في المملكة، عن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم للعمل عن بُعد، تحت المسميات الوظيفية والشروط التالية.

محاسب عام: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة الدبلوم في المحاسبة، وأن يكون حديث التخرج، وحاصلاً على الاعتماد المهني للمحاسبين. فني كهرباء: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة الدبلوم في القوى الكهربائية. وأن يكون حديث التخرج، وحاصلاً على الاعتماد المهني للمهندسين.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة صلة أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، ويمكن التقديم ومعرفة المزيد عنها من خلال الرابط التالي من هنا.