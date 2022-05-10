مئات الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في شركة مراكز الاتصال ووزارة الصحة وبرنامج ‫تعداد السعودية 2022

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة عن توفر أكثر من”250″ وظيفة متنوعة للرجال والنساء من حديثي التخرج في الدبلوم والبكالوريوس، كما أعلن برنامج ‫تعداد السعودية 2022‬ عن توفر فرص عمل للنساء ولفترة محدودة، إضافة إلى وظائف برواتب تصل إلى 5500 ريال سعودي ومكافئات في شركة مراكز الاتصال بالمملكة.

“250” وظيفة متنوعة للرجال والنساء

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة عن توفر أكثر من”250″ وظيفة متنوعة للرجال والنساء من حديثي التخرج في الدبلوم والبكالوريوس عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” للفترة الثانية.

شروط التقديم على الوظائف الشاغرة

أن يحمل المتقدم أو المتقدمة الجنسية السعودية. أن يكون حاصلاً على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة. ألا يكون موظف حالياً أو خلال الستة أشهر الماضية. ألا يكون قد شارك في برنامج تمهير سابقاً لا يشترط الخبرة.

ميزات برنامج تمهير

تطوير المهارات والخبرات للمتدربين وإعدادهم للمشاركة بفاعلية تامة في سوق العمل السعودي. زيادة فرص التوظيف من خلال مساعدة الخريجين على اكتساب الخبرة بعد التخرج. يقدِّم البرنامج للمتدرب شهادة معتمدة تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكاناته ومهاراته. يقدِّم البرنامج للمتدرب حقائب تدريبية إلكترونية. يقدِّم البرنامج للمتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة أنَّ التقديم في البرنامج قد بدأ الإثنين 1443/10/8هـ وحتى الأحد الموافق 1443/10/14هـ. حيث يمكن التقديم عبر تحديد المنطقة (الباحة) ثمَّ اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب عبر الرابط التالي من هنا.

فرص عمل للنساء في برنامج ‫تعداد السعودية 2022‬

أعلن برنامج ‫تعداد السعودية 2022‬ عن توفر فرص عمل للنساء ولفترة محدودة، تحت المسمى الوظيفي “باحثة ميدانية” في منطقة جازان‬، وأكَّد البرنامَج أنَّ التسجيل متاح بكافة المحافظات، وفقًا للشروط والضوابط التالية:

المؤهل العلمي لا يقل عن ثانوي، وتمنح الأفضلية للجامعيات. الحضور واجتياز البرنامج التدريبي للبرنامج. توفر وسيلة نقل للوصول إلى مناطق العمل. التفرغ التام للعمل خلال الفترة المسائية من 4-9 ألَّا يفلِّ العمر عن 20 سنة. أيام العمل 30 يوماً متواصلة بما فيها أيام الجمعة والسبت.

وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى

كما أعلنت شركة مراكز الاتصال وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات في المملكة عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى تحت المسمى الوظيفي ممثل خدمة العملاء – كول سنتر، للعمل عبر منصات التواصل ومركز الاتصال في كلٍّ من الرياض، وجدة.

شروط التقديم على الوظائف الشاغرة

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية (رجال أو نساء). المؤهل العلمي شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس). أن يتمتع المتقدم بمهارات تواصل عالية مع سلامة في النطق والكلام. العمل بنظام الشيفتات المتغيرة 8 ساعات يومياً.

الراتب والميزات

راتب (5,500) ريال للمتحدثين باللُّغة الإنجليزية بشكلٍ جيد، إضافة إلى مكافأة 1,500 خلال الثلاثة أشهر الأولى.

راتب (5,000) ريال للمتحدثين باللُّغة الإنجليزية بمستوى متوسط.

راتب (4,000) للمتحدثين باللُّغة العربية فقط.

بيئة عمل مميزة وإجازة يومين أسبوعياً.

تأمين طبي يشمل الموظف والزوجة والأبناء.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت “مراكز الاتصال” أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن التقديم عبر الرابط من هنا.