شركة المراعي تعلن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف 2022

أعلنت شركة المراعي بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في شركة المراعي للرجال من حملة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، في هذا المقال سنتطرق إلى شروط القبول في البرنامج، المميزات التي يحصل عليها المتدربين وطريقة التقديم على برنامج التدريب.

شروط القبول العامة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فما فوق (مسار علمي)

أن يكون المتقدم حاصل على درجة اختبار القدرات العامة من المركز الوطني للقياس بنسبة 60% فما فوق.

ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية خمس سنوات.

لم يسبق للمتقدم الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية.

أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

اجتياز اختبار الفحص الطبي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

مميزات برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف:

– يحصل المتدربين على شهادات دبلوم معتمدة.

– مدة التدريب سنتان تبدأ بالتوظيف في شركة المراعي.

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

– يعتمد التدريب على تطوير اللغة الإنجليزية.

– راتب بعد التخرج يتراوح بين 5300 ريال إلى 7300 ريال.

– فرص للابتعاث الخارجي.

– مكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال أثناء التدريب.

– توفر التأمين الطبي.

– توفر سكن ومواصلات للمتدربين.

رابط وطريقة التقديم:

حسب ما جاء في بيان شركة المراعي فإنه يبدأ التقديم في برنامج التدريب اليوم الاثنين الموافق لـ31 أكتوبر 2022، فعلى الراغبين في التقديم على البرنامج الدخول عبر هذا الرابط وملأ جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة والضغط على طلب الانضمام.