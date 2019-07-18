برقم الهوية الوطنية.. طالع الآن نتائج اختبار القدرات المعرفية 1440 عبر موقع نتائج قياس

ظهرت اليوم نتائج “اختبار القدرة المعرفية” عبر برنامج “قياس“، وكان برنامج قياس قد أعلن يوم أمس عن ظهور نتيجة القدرة المعرفية، اليوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة 1440هـ، وكانت وزارة الخدمة المدنية قد طرحت وظائف في مجال الإدارة بوزارة العدل، وأن أداء اختبار “القدرة المعرفية” هو شرط أساسي للإلتحاق بالوظائف المعلنة، وينتظر الطلبة والطالبات الآن نتائج قياس لمعرفة مدى قدرتهم على الإلتحاق بوظائف وزارة العدل، وازدادت عمليات البحث اليوم كثيراً على رابط موقع قياس النتائج برقم الهويه.

ونتعرف من خلال هذه المقالة على رابط موقع قياس لمعرفة نتائج اختبار القدرات المعرفية 1440، حيث أصبح مقصد العديد من المقدمين في هذا الاختبار، ويتطلع الكثير منهم إلى التقديم على وظائف وزارة العدل التي أعلنت عنهامؤخراً.

نتائج قياس 1440

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن أقل درجة يجب تسجيلها للإلتحاق والتقديم في وظائف وزارة العدل في المجال الإداري هي 50 درجة، نتائج القدرة المعرفية قياس 1440، وأظهرت لنا قياس عبر تويتر مدى الدقة التي تجري بها عمليات التصحيح والتدقيق الذي يجري على نتائج اختبار القدرات 1440، والذي يتم الآن مع ترقب كبير لإعلان نتائج قياس برقم الهويه، أو برقم السجل المدني.

نتائج القدرة المعرفية قياس 1440 برقم الهوية

أصبح الآن رابط نتائج قياس للاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات المعرفية 1440، متصدراً لمؤشر محرك البحث الشهير جوجل للأكثر بحثاً، خلال اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019، وتجاوزت عمليات البحث على موقع قياس 200 ألف عملية بحث، وذلك يدل على اهتمام كبير من المتقدمين على اختبار القدرة المعرفية 1440، لمعرفة نتائجهم عبر قياس، ونقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية رابط البوابة الإلكترونية لموقع نتائج قياس، ليتمكن الجميع من معرفة نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق، وبعد الدخول إلى الموقع قم بتسجيل بياناتك من رقم الهويه ورقم التحقق، لعرض نتائج اختبار القدرات.