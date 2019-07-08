برقم الهوية.. استعلم عن موعد صرف الدفعة الـ20 من برنامج حساب المواطن لمستحقي الدعم في السعودية

مع اقتراب موعد صرف الدفعة العشرون من برنامج حساب المواطن، يبحث الكثير من مستحقي الدعم في المملكة العربية السعودية عن رابط دخول حساب المواطن وذلك لكي يتعرفوا على مبلغ الدفعة، الجدير بالذكر أن حساب المواطن قام بإيداع الدفعة الماضية وهي دفعة شهر يونيو في يوم العاشر من الشهر، وأعلن أن المبلغ الذي تم إيداعه في حساب مستحقي الضمان الاجتماعي بلغ 2.5 مليار ريال سعودي، وبلغ متوسط الأسرة الواحدة نحو ألف ريال، كما وصل عدد المواطنين الذين تم دعمهم في الدفعة التاسعة عشر نحو 12.4 مليون مستفيد، البوابة الإلكترونية لحساب المواطن هي تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنشئت لكي تساعد المواطنين على مواجه أعباء الحياة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

أما عن موعد إيداع الدفعة الـ20 من حساب المواطن، أعلن البرامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن يوم غداً الأربعاء الموافق 10 يوليو هو موعد صرف الدفعة العشرون من برنامج حساب المواطن، وصرح سلمان القحطاني المتحدث الرسمي لحساب المواطن أن البرنامج قد صرف حتى الآن طول الدفعات التسعة عشر حوالي 45 مليار ريال، ويمكن لجميع المستحقين للدعم الاستعلام برقم الهوية عن الدفعة من خلال البوابة الإلكترونية.

موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن

ودعا حساب المواطن المواطنين الذين لديهم الرغبة في الاستفادة والتسجيل في الدفعة القادمة وهي الدفعة الواحد وعشرون، سرعة التوجه إلى موقع حساب المواطن وتسجيل الدخول لتقديم الطلب، وذلك قبل يوم 10 يوليو وهو آخر أيام التسجيل في الدفعة الواحد وعشرون من برنامج حساب المواطن، ومن المقرر صرف الدفعة الـ21 يوم 10 أغسطس القادم.