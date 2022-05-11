“برقم اللوحة” استعلام المخالفات المرورية 1443 عبر منصة أبشر

الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية هو من الخدمات التي يهتم بها العديد من المواطنين في المملكة، وتوفر الهيئة العامة للمرور حاليا إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور عبر موقع منصة أبشر الإلكترونية باستخدام رقم اللوحة فقط ورقم الهوية، وذلك دون الحاجة إلى عمل زيارة إلى أي من الفروع التابعة للهيئة، وفيما يلي طرق الاستعلام عن المخالفات من خلال أبشر وكذلك أرقام التواصل مع إدارة المرور.

استعلام المخالفات المرورية عبر أبشر

يستطيع أي مواطن في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي أن يستعلم عن المخالفات المرورية الخاصة به من خلال منصة أبشر الإلكترونية برقم اللوحة فقط، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا فتح الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

يتم الضغط من القائمة الرئيسية على الاستعلام الإلكتروني ثم مخالفات المرور.

في الصفحة التالية يجب إدخال رقم اللوحة في المكان المخصص له وكذلك رقم الهوية.

يتم الضغط على استعلام كي تظهر جميع البيانات المتعلقة بلوحة السيارة والمخالفات.

طرق التواصل مع الإدارة العامة للمرور

وفرت هيئة المرور في المملكة العربية السعودية أرقاما للتواصل كي يتمكن أي من المواطنين من إجراء اتصال معهم والاستعلام عن المخالفات الخاصة به، ويمكن الاتصال في الأوقات المحددة لذلك يوميا على مدار الأسبوع من الساعة 7 ونصف صباحا وحتى الساعة 2 ونصف مساءا، ويتم الاتصال بالأرقام الخاصة بالهيئة وهي 00966114419688، أو الرقم 92002005.