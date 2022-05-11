“برقم اللوحة” استعلام المخالفات المرورية 1443 عبر منصة أبشر

أحمد صفي الدين

الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية هو من الخدمات التي يهتم بها العديد من المواطنين في المملكة، وتوفر الهيئة العامة للمرور حاليا إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور عبر موقع منصة أبشر الإلكترونية باستخدام رقم اللوحة فقط ورقم الهوية، وذلك دون الحاجة إلى عمل زيارة إلى أي من الفروع التابعة للهيئة، وفيما يلي طرق الاستعلام عن المخالفات من خلال أبشر وكذلك أرقام التواصل مع إدارة المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

استعلام المخالفات المرورية عبر أبشر

يستطيع أي مواطن في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي أن يستعلم عن المخالفات المرورية الخاصة به من خلال منصة أبشر الإلكترونية برقم اللوحة فقط، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • أولا فتح الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.
  • يتم الضغط من القائمة الرئيسية على الاستعلام الإلكتروني ثم مخالفات المرور.
  • في الصفحة التالية يجب إدخال رقم اللوحة في المكان المخصص له وكذلك رقم الهوية.
  • يتم الضغط على استعلام كي تظهر جميع البيانات المتعلقة بلوحة السيارة والمخالفات.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورقم الهوية عبر منصة أبشر

رابط الاستعلام برقم القضيه الالي لدولة الكويت eservices moj gov kw

طرق التواصل مع الإدارة العامة للمرور

وفرت هيئة المرور في المملكة العربية السعودية أرقاما للتواصل كي يتمكن أي من المواطنين من إجراء اتصال معهم والاستعلام عن المخالفات الخاصة به، ويمكن الاتصال في الأوقات المحددة لذلك يوميا على مدار الأسبوع من الساعة 7 ونصف صباحا وحتى الساعة 2 ونصف مساءا، ويتم الاتصال بالأرقام الخاصة بالهيئة وهي 00966114419688، أو الرقم 92002005.

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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت


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