أخبار السعودية

برعاية ولي العهد السعودي.. “الثقافة” تنظم الحفل الختامي لمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية

محمد عبد الحميد

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الاثنين، أنها تخطط لتنظيم الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”، للإعلان عن الفائزين بالدورة الثانية، والاحتفال بالإنجازات والإنتاجات الثقافية.

إعلان الجوائز الثقافية الوطنية

وقالت الجوائز الثقافية الوطنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إن الحفل سيقام في 9 سبتمبر 2022، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وشكر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله، ولي العهد على رعايته للحدث الذي يكرم رواد وشباب الثقافة المحليين، ويتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي رفعت من قيمة الثقافة وجعلتها جزء أساسي من الهوية الوطنية.

سيشمل الحفل الختامي تكريم الفائزين بالمبادرة، التي تغطي 14 جائزة ثقافية وهما: (شخصية العام، والشباب، والأدب، والنشر، والترجمة، والأزياء، والسينما، والموسيقى، والتراث الوطني، والفنون البصرية، والمسرح والفنون المسرحية، والطهي، والتصميم).

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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