برامج طبية تطوعية خارج المملكة ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والبنك الإسلامي للتنمية

وقع اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية برنامجا مشتركا لتنفيذ برامج طبية تطوعية خارج المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على المركز، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، حيث وقع البرنامج الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير، والسيد عامر بوكفيتش المدير العام بالإنابة بمديرية الممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية.

وعقب التوقيع أعرب الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، عن سعادته بحضوره في مركز الملك سلمان للإغاثة والذي يعتبر مفخرة لكل مواطن سعودي، وأشاد الجاسر بالجهود الخيرة للمركز التي أصبحت مشهودة ومعروفة للجميع، مشيرا إلى العمل الخيري المشترك بين المركز والبنك الإسلامي للتنمية، سيسهم بشكل ملحوظ في مسيرة العمل الخيري.

وأوضح الجاسرأن البرنامج الموقع عليه يشمل تنفيذ مشروع لمكافحة العمى وأمراض العيون في الدول الأعضاء والدول المستفيدة من دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، ويعد مثالا مميزا للتعاون بين المؤسسات الخيرية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية أسس في الرياض بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وأن مركز الملك سلمان للإغاثة يمثل المملكة واسم قائدها، ويأتي هذا التعاون في إطار جهود المركز الحثيثة لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مجالات مختلفة.