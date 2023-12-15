برامج جديدة لدعم التدريب في القطاع الخاص في السعودية يصل راتب المتدرب فيها إلى 40 ألف ريال

أدلى نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية للأعمال فراس أبا الخيل بتصريحٍ فُهم منه أن المسؤولين في المملكة العربية السعودية يفكرون في إعادة تصميم برامج دعم التدريب للقطاع الخاص تصل قيمة الدعم فيها إلى 40,000 ريال في الشهر الواحد للمتدرب بدلاً من 3000 ريال.

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وكشف أبا الخيل عن أن صندوق الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية يعمل على إعادة تصميم هذا البرنامج في إطار ما يُعرف بالدعم المرن من أجل الاستجابة للطلبات التي تتردد على الصندوق وذلك بحسب نوع التدريب في كل تخصص وجودة التدريب المقدم من أجل التكفل بكافة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن حزمة برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للشباب.

مضاعفة الدعم

وأشار أيضاً إلى أن مضاعفة الدعم مقارنة بالعام الماضي يعد خطوة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في أن يصبح هذا الدعم أقوى دعم للقطاع الخاص في المستقبل من أجل تشجيع القوى العاملة الوطنية في السعودية، وكذلك منظمات الأعمال والباحثين عن العمل للحصول على شهادات مهنية احترافية من أجل زيادة خبرتهم في مجالات العمل.

المستفيدين من الدعم

وقد سبق أن كشف صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية عن استفادة حوالي 8376 مواطن ومواطنة سعودية من دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال هذا العام، وبلغت نسبة نمو الدعم 149% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كنت الأعداد فيها فقط 3365 مستفيد.