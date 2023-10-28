برامج تثقيفية وتدريبية في مشروع “ريادي” بإدارة ينبع التعليمية

دشنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع مجموعة من البرامج التثقيفية والتدريبية في مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام “ريادي”، لطلبة مدارس التعليم العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية وبرامج التربية الخاصة .

شعار إدارة تعليم ينبع _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وقالت منسقة مشروع “ريادي” بتعليم ينبع حنان السيد، أن البرامج المنفذة تستهدف نشر ثقافة العمل الحر والاستثمار لدى الطلبة وتحفيز المبدعين منهم لتمكين جيل واعٍ مالياً واستثمارياً , وإكساب الطلبة المهارات المختلفة لسوق العمل والاستثمار, والتعرف على السلبيات والإيجابيات التي تواجه رواد الأعمال ووضع الحلول المناسبة لها .

وأكدت حنان السيد أن البرامج تضمنت العديد من المحاور منها, التعريف بمشروع ريادة الأعمال ومراحل تنفيذه, مجالات المشاركة في مشروع ريادي, ضوابط وشروط المشاركة بمشروع ريادي, النماذج المطلوبة بالمشروع, مراحل التصفيات والتكريم للمشروع, إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتنفيذ عدد من المشاريع وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.