براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف لفريق بجامعة الملك سعود

قام فريق طبي متعدد التخصصات في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالحصول على براءة اختراع جديدة لأداة فموية متعددة الوظائف، رسميًا لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي (USPTO)، تُستخدم أثناء العلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والعنق، تسهم في حماية وتثبيت الأنسجة الحيوية، إضافةً إلى حمل الأدوية لعلاج المضاعفات المصاحبة للعلاج الإشعاعي.

ويوجد بالفريق البحثي كلًا من استشاري الأورام والعلاج الإشعاعي الدكتور سيف الجباب، واستشاري طب الفم الدكتور عبدالله الصغيّر، وأخصائي أول تقنية أسنان عبدربه قوماوي.

وقال الدكتور الجباب أن الأداة عبارة عن دعامة فموية داخلية مكونة من قطعتين علوية وسفلية تتناسبان مع قوس الأسنان، وتحتويان على حواف لتثبيت الأسنان وفاصل يحافظ على المسافة بين الفكين، إضافة إلى خزان للأدوية السائلة في القطعة العلوية، وحاجز يبعد اللسان عن مجال الإشعاع لحمايته؛ مما يسهم في تقليل الضرر على الأنسجة السليمة، وتحسين دقة توجيه الإشعاع.

وأضح الجباب أنها أمل جديد للأشخاص المصابين بسرطان الرأس والعنق، إذ يُرافق العلاج الإشعاعي عادةً أعراض حادة أو مزمنة تؤثر سلبًا على جودة الحياة مثل: تصلب والتهابات الأنسجة في الجزء العلوي من القناة الهضمية، وصعوبة تحريك اللسان والتذوق، وجفاف الفم، وصعوبة البلع، إضافة إلى نخر الفك الناتج عن التعرض الإشعاعي، مؤكدًا أن الأداة تسهم في الحد من هذه المضاعفات دون التأثير في فعالية الخطة العلاجية، بما يتيح تحقيق نتائج علاجية أفضل، وتحسين تجربة المريض، وجودة حياته بعد العلاج.

وتابع الجباب أن الأداة تساعد في تقليل عدد زيارات وتكاليف الرعاية الصحية، لا سيما المرتبطة بمجالات الأورام والعلاج الإشعاعي، وطب الفم والأسنان، والتغذية السريرية، واضطرابات النطق والتخاطب، والدعم النفسي السريري.