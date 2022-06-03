بدون مقدم .. عروض تقسيط الجوالات من STC السعودية

يمكن الآن الحصول على عروض تقسيط الجوالات من STC بدون مقدم وبإجراءات بسيطة، وذلك بعدما أطلق شركة اس تي سي السعودية عروضا جديدة على العديد من أحدث موديلات الجوالات بمميزات متعددة مثل عدم اشتراط دفع دفعة مقدم، وذلك بالتعاون مع واحدة من أقوى مؤسسات التمويل في المملكة العربية السعودية وهي شركة كوارا لحلول التقسيط والتمويل.

شروط الحصول على جوالات stc

يتم تحديد الجوال المطلوب من بين الجوالات المعلن عنها من STC والتي يشملها العرض فقط.

يمكن تبديل الهاتف القديم بالجديد وفي هذه الحالة يسلم العميل هاتفه القديم لفحصه من قبل الفنيين في الشركة.

يجب أن يتأكد العميل من إزالة جميع بياناته الخاصة من الهاتف قبل أن يسلمه، وذلك لأن الشركة غير مسؤولة عن حفظ أي ملفات خاصة بالعميل.

يتم التعاقد على شراء الهاتف وتكون المدة الزمنية سنتين.

العروض متاحة لعملاء شركة STC فقط بنظام الفاتورة وليست لعملاء الأنظمة مسبقة الدفع.

خطوات التقديم فى عرض تقسيط الجوالات من شركة stc

يتم التقديم للحصول على جوال بالتقسيط من STC عن طريق اتباع الخطوات التالية: