بدون مقدم .. عروض تقسيط الجوالات من STC السعودية
يمكن الآن الحصول على عروض تقسيط الجوالات من STC بدون مقدم وبإجراءات بسيطة، وذلك بعدما أطلق شركة اس تي سي السعودية عروضا جديدة على العديد من أحدث موديلات الجوالات بمميزات متعددة مثل عدم اشتراط دفع دفعة مقدم، وذلك بالتعاون مع واحدة من أقوى مؤسسات التمويل في المملكة العربية السعودية وهي شركة كوارا لحلول التقسيط والتمويل.
شروط الحصول على جوالات stc
- يتم تحديد الجوال المطلوب من بين الجوالات المعلن عنها من STC والتي يشملها العرض فقط.
- يمكن تبديل الهاتف القديم بالجديد وفي هذه الحالة يسلم العميل هاتفه القديم لفحصه من قبل الفنيين في الشركة.
- يجب أن يتأكد العميل من إزالة جميع بياناته الخاصة من الهاتف قبل أن يسلمه، وذلك لأن الشركة غير مسؤولة عن حفظ أي ملفات خاصة بالعميل.
- يتم التعاقد على شراء الهاتف وتكون المدة الزمنية سنتين.
- العروض متاحة لعملاء شركة STC فقط بنظام الفاتورة وليست لعملاء الأنظمة مسبقة الدفع.
خطوات التقديم فى عرض تقسيط الجوالات من شركة stc
يتم التقديم للحصول على جوال بالتقسيط من STC عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لشركة STC.
- يتم الضغط على اختيار تقسيط الجوالات من واجهة الموقع الأساسية.
- يتم تعبئة نموذج التسجيل وكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- يتم تحديد الاختيار الخاص بشركة كوارا لحلول التمويل.
- بعد إتمام الخطوات يتم الضغط على تقديم.