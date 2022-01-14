بدون فوائد ولا رسوم تمويل إضافي مدعوم بـ60 ألف ريال وأقل قسط شهري بنك التنمية

في إطار التنمية وتقديم المساعدات المالية من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن في المملكة العربية السعودية، منها تمويل إضافي مدعوم بـ60 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم يشمل العديد من فئات الشعب الذين يندرجون تحت مسمى الدخل المحدود وفق الأنظمة المتبعة ومنهم النساء والأرامل وربة المنزل واللواتي تعول أطفالاً، كما يضم المتقاعدين أيضاً، على أن تشمل تلك المساعدات الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المعونات الفعلية لمن يستحقها، وذلك من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يقوم برعاية المواطنين والمواطنات عبر مجموعة من الخدمات منها قروض بنك التسليف وقد سمي هكذا سابقاً نظراً لأنه يوفر المال أو التمويل بدون هامش ربح ولا رسوم وكأنها سلفة، ومع تطوير آليات الخدمات لديه والبرامج على نطاق واسع أصبح “بنك التنمية” لما يقدمه من مساعدات.

تمويل إضافي بدون فوائد ولا رسوم

هو قرض ثاني أو تكميلي للقرض الأول يختلف في شروطه من جهة إلى أخرى، حيث يوفر بنك التنمية التمويل الثاني بنفس قيمة الأول وهي 60 ألف ريال مدعومة بدون هامش ربح ولا رسوم، وهذا لكي يتمكن كل شخص محدودي الدخل من تحسين المعيشة لديه والعيش بصورة أفضل، حيث يضم هذا النوع من التمويل جميع المواطنين والمواطنات الذين لا تزيد رواتبهم عن 12.500 ريال بحيث عندما يقسم هذا المبلغ على عدد أفراد الأسرة لا يزيد نصيب الفرد عن 3.000 ريال وهو الحد المانع للقرض.

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شروط الحصول على تمويل تكميلي بدون ضامن ميسر السداد حتى 5 سنوات

بأقل راتب تمويل تكميلي لا يشترط كفيل بشروط ميسرة وسداد على 60 شهر

قرض شخصي بدون كفيل لا يشترط تحويل الراتب ميسر للغاية لجميع القطاعات

آلية الحصول على قرض إضافي بنك التنمية

بنك التسليف يوفر جميع البرامج التمويلية والخدمات للمواطنين والمواطنات سعوديين الجنسية.

لا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، والمتقاعدين حتى 70 عام.

وجود كفيل أو ضامن للتمويل.

كما يشترط البنك أن يكون العميل من عملاء البنك الحاليين أي من الذين قد سبق له الحصول على قرض من القروض الاجتماعية عدا تمويل الزواج.

لابد أن يكون العميل قد سدد الدين الأول جميع أقساطه.

يجب أن يكون السجل الائتماني جيد غير متعثر في سمة.

إذا كان طلب القرض زواج لابد أن يكون في حالتين فقط (وفاة الزوجة الأولى أو الطلاق قبل الدخول بها).

طريقة التقديم على تمويل تكميلي بدون فوائد

تقديم طلب عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية اختر من ببن منتجات الأفراد ومنها حدد التقديم الإلكتروني

ثم رفع المستندات المطلوبة والتي تشمل:-