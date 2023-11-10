بدون حذاء أصالة نصري تغني وتثير الجدل بموسم الرياض بالسعودية

أثارت الفنانة السورية أصالة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم ارتدائها حذاء خلال إحيائها حفل “روائع بليغ حمدي” ضمن حفلات موسم الرياض.

هجوم من بعض المتابعين

هاجم بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أصالة لظهورها على شاشات التلفزيون في حفل ضخم بدون حذاء.

#اصالة نجمة كبيرة، حضورها جميل ومبدعة في الاداء وزي العسل 🌹

ملاحظة : ما حبيت انها حافية ، حفلة تكريمية لموسيقار كبير وحفل بهالضخامة كان لازم تلبس اي شي باجرها! #روائع_بليغ_حمدي pic.twitter.com/VPmSIuO60F — Elie Merheb (@_ElieMerheb) November 9, 2023

بداية الحفل مع أغاني حليم وصباح

أحيت أصالة أولى الفقرات الغنائية بحفل “روائع بليغ حمدي” بأغنية “زي العسل” للفنانة صباح، والتي غنتها عام 1973، وبدأ الحفل بأوركسترا غنائية لأغنية “التوبة” للفنان الراحل عبد الحليم حافظ وألحان الراحل بليغ حمدي، وقدمت أصالة عددًا من أعمال الملحن الراحل بليغ حمدي خلال الحفل.

ست فنانين شاركوا بالحفل

وكان من المفترض أن يشارك في الحفل 6 مطربين من دول مختلفة، وهم أنغام وصابر الرباعي وأصالة وماجد المهندس ونانسي عجرم ومي فاروق التي استبدلت بالمطرب السعودي طلال سلامة.

وقد أقيم الحفل في مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض سيتي بتاريخ 9 نوفمبر وتم بثه على قناة MBC مصر.