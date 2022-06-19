رابط الحصول علي بدل غلاء المعيشة وأهم الشروط 1443
تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من المساعدات والدعم إلى المواطنين في السعودية وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المؤسسات التي تقوم بتوفير العديد من أشكال الدعم إلى المواطنين حيث أنها تعمل على توفير المساعدات إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بهدف توفير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والمسكن ويعتبر بدل غلاء المعيشة هو واحد من أشكال الدعم التي تقدمها الوزارة ويبحث العديد من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الحصول علي بدل غلاء المعيشة وأهم الشروط 1443.
ما هي الشروط التي يجب توافرها للحصول على بدل غلاء المعيشة؟
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على بدل غلاء المعيشة وهي:
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.
- يجب أن لا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم عن 300 ريال سعودي.
- يجب أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- يشترط أن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري.
- يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على بدل غلاء المعيشة عن 35 عام.
- في حالة أن المتقدم متزوج يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 8600 ريال سعودي.
خطوات التقديم للحصول على بدل غلاء المعيشة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة. https://t.co/F1vUkxRxMy pic.twitter.com/pWaW57F5Up
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 10, 2022
يمكن التقديم للحصول على بدل غلاء المعيشة بعد استيفاء الشروط المطلوبة من خلال الخطوات التالية:
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- اختيار برنامج بدل غلاء المعيشة وتسجيل الدخول.
- يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تسجيل.