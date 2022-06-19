تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من المساعدات والدعم إلى المواطنين في السعودية وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المؤسسات التي تقوم بتوفير العديد من أشكال الدعم إلى المواطنين حيث أنها تعمل على توفير المساعدات إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بهدف توفير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والمسكن ويعتبر بدل غلاء المعيشة هو واحد من أشكال الدعم التي تقدمها الوزارة ويبحث العديد من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الحصول علي بدل غلاء المعيشة وأهم الشروط 1443.

ما هي الشروط التي يجب توافرها للحصول على بدل غلاء المعيشة؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على بدل غلاء المعيشة وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم عن 300 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يشترط أن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على بدل غلاء المعيشة عن 35 عام.

في حالة أن المتقدم متزوج يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 8600 ريال سعودي.

خطوات التقديم للحصول على بدل غلاء المعيشة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة. https://t.co/F1vUkxRxMy pic.twitter.com/pWaW57F5Up — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 10, 2022

يمكن التقديم للحصول على بدل غلاء المعيشة بعد استيفاء الشروط المطلوبة من خلال الخطوات التالية: