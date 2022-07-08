بدعم من منصة إحسان جمعية أصدقاء اللاعبين تبدأ في توزيع كسوة العيد

شرعت منصة أصدقاء اللاعبين الخيرية بالتعاون مع منصة إحسان في توزيع كسوة العيد على مستفيديها الذين يتمثلون في اللاعبين القدامى وأسرهم احتفالا بعيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم السبت الموافق للتاسع من شهر يوليو 2022، وتكون هذه الكسوة عبارة عن كوبونات شرائية لشراء احتياجات المستفيدين كاملة للتحضير الجيد للاحتفال بعيد الأضحى.

تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع “كسوة” الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع منصة إحسان الخيرية، وفي هذا الصدد قال السيد ماجد أحمد عبدالله رئيس إدارة أصدقاء لاعبي كرة القدم القدامى “الحمد لله الذي سر لنا بلوغ عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر أحد الشعائر العظيمة التي يتقرب بها العبد من ربه بالحج إلى بيته الحرام وأداء مناسك الحج وذبح الأضاحي” وأضاف قائلا “نظرا لما لهذا العيد من شأن عظيم في نفوس المسلمين فإننا في جمعيتنا “أصدقاء” نسعد بمساعدة الإخوان من اللاعبين القدامى وعائلاتهم وذلك من خلال توفير كوبونات شرائية لهم على قدر الإمكان تسمح لهم بقضاء حاجياتهم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأشاد السيد ماجد أحمد عبد الله بالدور الخيري الذي تقدمه منصة إحسان على الصعيد المحلي ومساهمتها الفعالة في تطوير خدمات الجمعيات الخيرية ومساندتها في خدمة مستفيديها، وأشاد كذلك بدورها في دعم المجتمع السعودي من خلال التعريف بخدمات الجمعيات والقطاعات الخيرية.

يذكر أن مشروع “الكسوة” تم إطلاقه بالشراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم القدامى والمنصة الوطنية الرائدة للعمل الخيري “إحسان”، ويهدف هذا المشروع إلى تأمين كوبونات شرائية للمحتاجين تمكنهم من شراء ما يحتاجون إليه بهدف تغطية احتياجاتهم وإسعادهم، ويعد هذا المشروع ضمن الخدمات الأساسية التي تقدمه جمعية أصدقاء ضمن مسار المساندة الذي يعتبر أحد المسارات الرئيسية بالنسبة لها.