بدر الشيباني.. رجل الأعمال السعودي يتسلق أعلى قمم الجبال في جميع القارات السبع

أنهى الرياضي والمغامر ورجل الأعمال السعودي بدر الشيباني تسلق سلسلة قمم الجبال في جميع القارات السبع، بعد وصوله إلى قمة جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم على ارتفاع 8848 مترًا، في مايو الماضي، وتتألف القمم السبع من جبل دينالي في أمريكا الشمالية، وجبل أكونكاجوا في أمريكا الجنوبية، وجبل إلبروس في أوروبا، وفينسون ماسيف في أنتاركتيكا، وجبل كليمنجارو في إفريقيا، وإيفرست في آسيا، وجبل كوسيوسكو في أستراليا.

بدر الشيباني

ماذا قال رجل الاعمال عن تجربته

وقال المغامر والرياضي السعودي بدر الشيباني واصفًا تجربته “إنها حلو ومر” ، ووصف هذه المغامرة الإجمالية بقوله: ” إنهاء القمم السبع أمر رائع لأنه استغرق وقتًا طويلاً في الإعداد، أنا محظوظ للغاية لأن لدي القدرة على الذهاب إلى هذه الأماكن “.

ونشر الشيباني رحلته لآلاف المتابعين والداعمين له على تويتر وإنستغرام، وقال في تصريحات صحفية بعد إنجاز رحلته: “قبل أن أصعد إلى قمة دينالي وأنهي تحدي القمم السبع، كانت لدي مشاعر مختلطة، لقد كانت لحظة مؤثرة، تذكرت ساعات التدريب الطويلة والسفر إلى مختلف قارات العالم”.

وأضاف : “الطقس المتقلب، والبرد، والرياح، والتعب، والخطر، والجهد، والوقت، والضغط، والتوتر، وكل هذا خطر ببالي، سبع سنوات منذ أن بدأت في مواجهة هذا التحدي وشريطًا للذكريات من جبال مختلفة، أراه أمام عيني.. الحمد لله على السلامة وكل الشكر والعرفان لمن شجعني ودفعني “.

مراحل المغامرة

بدأ المغامر بدر الشيباني البالغ من العمر 42 عامًا رحلته في عام 2015 عندما رفع العلم السعودي على جبل كليمنجارو، وكان هدفه إنهاء القمم السبع في عام 2022.

وتولدت الفكرة لدى الشيباني أثناء حضوره ورشة عمل لمتحدث تحفيزي في دبي، مما شجعه في البحث عن مغامرة والوصول إلى أعالي الجبال، فقرر الذهاب إلى إفريقيا وتسلق جبل كليمنجارو.

وخلال مغامراته، تعرض للعديد من التحديات، مع ظروف جوية قاسية، ودرجات الحرارة خلال رحلته كانت تنخفض بانتظام إلى أقل من -30 درجة مئوية.

وأشار بدر الشيباني إلى أن الأمر استغرق 60 يومًا لتسلق إيفرست وأنه ذهب بعد ذلك مباشرة إلى دينالي لأن جسده اعتاد على القمم العالية والطقس البارد حسب تعبيره، وأشار إلى أن قمة دينالي التي يبلغ ارتفاعها 6190 مترًا فوق مستوى سطح البحر، أنها واحدة من أصعب الصعوبات التي واجهت الشيباني في مسيرته المهنية في تسلق الجبال.

ومن أبرز المعوقات التي اعترضت المغامر بدر الشيباني خلال رحلته حسب قوله: الظروف الجوية الرهيبة التي عرّضته للعواصف والرياح بسرعة 80 كيلومترًا في الساعة، منوهًا إلى أنه لم يكن نجاحه في المرحلة الأخيرة من صعود القمم السبع ممكنًا لولا صبره وإرادته القوية وتصميمه، وكانت أعظم إنجازاته هو الصعود إلى قمة إيفرست بسبب الطقس البارد والتقلبات المناخية، ونقص الأكسجين بسبب ارتفاع المنطقة، كما ذكر أنه رأى جثث مغامرين آخرين في منطقة تسمى “منطقة الموت” بسبب هذا النقص.

تهنئة رسمية بإنجاز بدر الشيباني

ومن جهته وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تقدم بالتهنئة للشيباني بوصوله إلى قمة إيفرست، وقال في تصريحات صحفية “لقد اتصل بي عندما وصلت إلى قمة إيفرست، وسأعتز دائمًا بهذه المكالمة”.