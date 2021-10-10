بداية موسم الرياض 2 أبرز الفعاليات والأنشطة لمهرجان “تخيل أكثر”

بداية موسم الرياض 2021 “تخيل أكثر”، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أنطلاق النسخة 2 من فعاليات موسم الرياض 2021، والتي بلغت حوالي 7500 فعالية والعديد من العروض والأنشطة الترفيهية، حيث تهدف المملكة من خلالها، إلى تطوير وتعزيز مختلف القطاعات، وخاصة دعم قطاع السياحة، فما هي فعاليات موسم الرياض 2021؟

بداية موسم الرياض 2021

متى يبدا موسم الرياض 2021؟ سؤال يطرحه العديد ويبحث عن إجابته الكثيرون، وهذا بعدما تطرق تركي آل الشيخ للحديث حول تفاصيله، ومن المقرر أن تكون بداية موسم الرياض لهذا العام يوم 20 أكتوبر 2021، هذا المهرجان الذي لوحظ نجاحه الباهر في نسخته الأولى، بعدما بلغ عدد زائريه 10 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم، إلا انه تعذر تنظيم نسخة ثانية في العام الموالي للنسخة 1، نظرا لتفشي فيروس كرونا، واتخاذ تدابير الوقاية منه، ليعاد تنظيمه هذا العام باسم “تخيل أكثر” لما يحمله من فعاليات وأنشطة ترفيهية رائعة.

فعاليات موسم الرياض 2021

افتتاح موسم الرياض 2021، ستشهد هذه التظاهرة الكبرى أزيد من 7500 فعالية، والعديد من الأنشطة الترفيهية ومزادات، ومختلف العروض والمجالات الهامة، والتعرف على تراث المنطقة، كما يضم أيضا مرافق الراحة والاستجمام، بوجود 15 مطعم بمواصفات عالمية،في منطقة “فيا رياض الجديدة” تتيح للزوار تذوق وأكل أشهى الأطعمة بأفخر الأماكن، بالإضافة إلى 200 مطعم آخر بجودة عالية، وفندق 5 نجوم للاستمتاع والرفاهية.

شعار موسم الرياض 2

“تخيل أكثر” هو الشعار الرسمي لأفخم تظاهرة في المملكة العربية السعودية، والذي أطلقه تركي آل الشيخ على موسم الرياض 2021، لما يحمله عروض وفاعليات ومجالات ومفاجآت كثيرة، فلك أن تتخيل حجم المتعة والترفيه في هذه التظاهرة