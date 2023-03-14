“عاجل” تحديد موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان بالرياض.. تعرف عليه
خلال الأيام القلائل المُنصرمة تم تداول العديد من الأخبار والتغريدات حول موعد دوام المدارس في رمضان، وذلك حيث لم تُعلن “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية عن موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان بشكل رسمي، وفي الأخير نجد أن “تعليم الرياض” تُعلن موعد الدراسة في رمضان، وسوف نُوح تفاصيل الخبر أدناه.
“تعليم الرياض” تُعلن موعد بداية الدراسة في رمضان
بحلول اليوم الثلاثاء 22 شعبان 1444 هـ المُوافق 14 مارس/آذار 2023 مـ تم الإعلان رسمياً من قِبل “إدارة تعليم الرياض” بالمملكة العربية السعودية عن موعد بداية الدوام في رمضان، حيث أوضحت الإدارة بأنه موعد بداية الدراسة في رمضان في الرياض سوف يبدأ من تمام الساعة “التاسعة” 09:00 صباحاً.