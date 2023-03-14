“عاجل” تحديد موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان بالرياض.. تعرف عليه

خلال الأيام القلائل المُنصرمة تم تداول العديد من الأخبار والتغريدات حول موعد دوام المدارس في رمضان، وذلك حيث لم تُعلن “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية عن موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان بشكل رسمي، وفي الأخير نجد أن “تعليم الرياض” تُعلن موعد الدراسة في رمضان، وسوف نُوح تفاصيل الخبر أدناه.

“تعليم الرياض” تُعلن موعد بداية الدراسة في رمضان