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رصد المخالفات البلدية وفقًا لجدول الجزاءات المحدَّث بأمانة العاصمة المقدسة

آياتي خيري

قررت أمانة العاصمة المقدسة بدأ العمل على رصد المخالفات البلدية بفئة الطرق والشوارع والبناء العامة، وذلك بحسب جدول الجزاءات المحدَّث والمعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أمانة العاصمة المقدسة

مبنى أمانة العاصمة المقدسة _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

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وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني”، أنه تم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، حيث سيتم التنبيه والإنذار في المخالفات غير الجسيمة قبل تطبيقها، وإعطاء مهلة محددة وكافية لإزالة المخالفة، حيث يتم بعدها تطبيق الجزاءات والغرامات المعتمدة في اللائحة، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها.

وأضاف زيتوني أن لائحة الغرامات البلدية التي حددتها الوزارة تتضمن جميع أنواع المخالفات مثل: ممارسة الأنشطة التجارية دون ترخيص بلدي، أو العمل بعد انتهاء الرخصة وممارسة نشاط مخالف للرخصة، أو مزاولة أنشطة خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة أو الطرق العامة، أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة، إضافة إلى عددٍ من المخالفات المتعلقه بتجهيزات المحال التجارية.

وأظهر المتحدث الرسمي، أنه يمكن للجميع الاطلاع على لائحة جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية والغرامات المترتبة عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالأنظمة البلدية وتصحيح المخالفات، لضمان المحافظة على جودة الخدمات في بيئة آمنة وصحية.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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