أخبار السعودية

بدء ايداع الدعم المالي الإضافي في حسابات مستفيدي الضمان الإجتماعي بالسعودية

ميسا أحمد

في خبر سار , بدأ الليلة في المملكة العربية السعودية صرف الدعم المالي الإضافي في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي ويعتبر مبلغ الدعم الذي تم صرفه حسب عدد أفراد الأسرة وليس ثابتا.

مبلغ مالي للمستفيدين من الضمان

إيداع مبلغ الدعم المالي

حيث أكد سعد آل حامد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حسابه بتويتر قبل ساعات أنه سيتم إيداع مبلغ دعم مالي إضافي في الحسابات البنكية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ويشمل هذا الدعم الضمان الاجتماعي السابق والمطور.

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وجاء هذا الإجراء بعد أن خصص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ملياري ريال سعودي كمساعدة مالية لمستحقي الضمان الاجتماعي بالمملكة.

الضمان الاجتماعي المطور

وتتيح المملكة العربية السعودية العديد من برامج الدعم للمواطنين من بينها دعم مادي لمستحقي الضمان الاجتماعي والذي حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرفه وهو الأول من كل شهر ميلادي.

ميسا أحمد

متحصلة على ماستر في الترجمة وعلم الترجمة وطالبة سنة أولى إعلام واتصال. أستاذة لغة إنجليزية ومترجمة حرة وكاتبة محتوى.


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