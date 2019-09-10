“بدأ الإيداع”حساب المواطن دفعة سبتمبر 2019.. تعرف على الحسبة التقديرية الآن وشروط تسجيل دفعة أكتوبر

أعلن الحساب الرسمي لحساب المواطن السعودي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، على أن يجرى صرف الدعم للمستحقين له بالطريقة المعروفة سلفا، ويستعرض موقع نجوم مصرية في هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة المتعلقة بصرف قيمة دعم حساب المواطن عن شهر سبتمبر 2019، وطريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب الدعم المستحق، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها للتسجيل في دفعة أكتوبر المقبلة، بالإضافة إلى رابط موقع حساب المواطن على الإنترنت.







حساب المواطن دفعة سبتمبر 2019

يمكنك الآن عبر رابط موقع حساب المواطن على الإنترنت التعرف على مقدار الدعم المستحق لك عن شهر سبتمبر 2019، بعدما أعلن الحساب الرسمي بدء إيداع الدفعة الجديدة.







ومع بدء عملية الإيداع يستطيع المواطن من داخل المملكة العربية السعودية صرف الدعم المستحق له.

رابط موقع حساب المواطن







ومن هنا تستطيع الدخول إلى موقع حساب المواطن، والذي يتيح خدمات متعددة من بينها تحميل التطبيق الذكي على الهواتف المحمولة أندرويد وأيفون، وكذلك الحاسبة التقديرية التي تطلعك على مقدار الدعم، وسنشرح طريقة استخدامها في هذا التقرير.

كما يمكنك من خلال الموقع عبر نافذة المركز الإعلامي التعرف على آخر الأخبار المتعلقة بصرف الدفعة الجديدة، وعدد المستحقين للدعم، وتققديم الشكاوى أيضا.







ويتوافر داخل الموقع معلومات تفصيلية عن حساب المواطن وأهدافه ورؤيته المستقبلية.

الحاسبة التقديرية حساب المواطن

تستطيع من خلال الحاسبة التقديرية معرفة مقدار الدعم الذي ستحصل عليه، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اختر أولا إن كنت مسجل في حساب المواطن مسبقا أو لا، وهل أنت مستقل أم رب أسرة.

أدخل مجموع دخلك في الخانة الأولى من جهة اليمين.

ضع علامة صح أمام السؤالين الموضحين تحت خانة كتابة دخلك.

ستظهر لك المعلومات عبارة عن مبلغ الدعم التقديري، وحجم الأسرة، وحد الإعفاء من التناقص، والحد المانع.

التسجيل في حساب المواطن دفعة أكتوبر

ونشر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن طريقة التسجيل في الدفعة المقبلة لمن هم أقل من 24 عاما ويريدون التسجيل كمستقل على النحو التالي:

الدخول إلى قائمة إدارة المرفقات الموجودة في أعلى الصفحة في الموقع في خانة التسجيل.

أرسل المرفقات المطلوبة وهي صك الملكية أو عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء.

ثم تسجيل بيانات الشخصية (الاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك).

ثم تسجيل دخول وتغيير كلمة المرور.

وأخيرًا تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

وكان حساب المواطن أعلن عبر المركز الإعلامي له والمرفق بالموقع الإلكتروني، أن إجمالي الدعم في الدفعة السابقة لشهر أغسطس بلغت 2.6 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.