بدء قبول طلبات وظائف القوات البحرية بالمملكة العربية السعودية 1444-2022

أعلنت بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن بدء تلقي طلبات على الوظائف الشاغرة بالقوات البحرية، فيما وبلغت عدد الوظائف الشاغرة حوالي 269 وظيفة، والوظائف المتاحة للمواطنين السعوديين فقط، كما ويتم العمل بالقوات البحرية عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من الرياض والجبيل والدمام وجدة وجازان، وفي السطور القادمة سنتعرف على مسميات الوظائف المتاحة وموعد التسجيل على الوظائف ورابط التسجيل.

موعد التقديم على وظائف القوات البحرية

أعلنت بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن بدء تلقي الطلبات على الوظائف الشاغرة بالقوات البحرية، من اليوم الأحد 1444/02/01هـ، والموافق 2022/08/28 وسوف ينتهي التقديم على الوظائف يوم السبت 1444/02/07هـ الموافق 2022/09/03.

مسميات الوظائف الشاغرة في القوات البحرية

أعلنت بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن مسميات الوظائف الشاغرة، والتي بلغت حوالي 269 وظيفة، والتي جاءت على النحو التالي:

• إخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

• إخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية.

• إخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.

• إخصائي جودة ونوعية فحص أجهزة بحرية.

• أمين مكتبة فنيـة.

• إخصائي إنتاج مرئي ومسموع.

• إخصائي تخطيط وتنظيم أجهزة ومعدات.

• إخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن.

• إخصائي تصوير سينمائي.

• إخصائي عقود.

• إخصائي ميزانية.

• باحث موارد بشرية.

• فني ميكانيكا صالة البولنج.

• فني ميكانيكا محركات سفن.

• فني صيانة هياكل طائرات.

• فني صيانة هيكل سفينة.

• فني فحص أجهزة كهربائية.

• فني كهرباء سفن.

• فني كهرباء طائرات.

• فني لحام سفن.

• فني مناولة مواد.

• فني ميكانيكا أسلحة بحرية.

• فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد.

• فني ميكانيكا طائرات.

• فني ميكانيكا عربات.

• فني هيدروليك.

• مبرمج.

• مترجم.

• محاسب.

• مدرب رياضي.

• مدرب كهرباء سفن.

• مدرب مضخات وصمامات.

• مدرب هندسة أسلحة بحرية.

• مدقق حسابات.

• مراقب إعاشة.

• مساعد طاهٍ.

• مشغل كرين.

• مصمم جرافيك.

• مطور سيناريو محاكاة العمليات التكتيكية.

• معلم اتصالات.

• معلم إلكترونيات.

• معلم إلكترونيات / حرب إلكترونية.

• معلم تحكم / مشبه التكتيك البحري.

• معلم تحليل عمليات.

• معلم دراسات إسلامية.

• معلم رياضيات.

• معلم كهرباء.

• معلم لغة إنجليزية.

• معلم ميكانيكا محركات سفن.

• معلم هندسة أسلحة بحرية.

• تنويه : يمكن الاطلاع على باقي الوظائف الشاغرة على بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع.

رابط التقديم على وظائف القوات البحرية

أعلنت بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة والتي تتم بشكل إلكتروني على الرابط التالي

( قم بالضغط هنا ).

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