بدء فعاليات “منتدى كاوست للمستقبل 2024” بالشراكة مع “واس

بدأت اليوم أعمال “منتدى كاوست للمستقبل 2024″؛ الذي تنظمه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”؛ بشراكة إعلامية مع وكالة الأنباء السعودية؛ باستضافة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”؛ وذلك في حي الشركات الناشئة في الرياض، “The Garage”؛ بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مجال البحث والابتكار، والأكاديميين وممثلي مراكز الأبحاث.

وقال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” البروفيسور توني تشان؛ خلال كلمته التي استهل بها فعاليات المنتدى، أن الجامعة تهدف إلى تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي تخدم رؤية المملكة 2030.

وتابع توني تشان قائلًا ” بعد مرور 15 عاماً على انطلاقة كاوست استطعنا تأسيس أساس متين لجامعة عالمية المستوى عبر سعينا الدؤوب لتحقيق التميز في البحث والابتكار وتطوير المواهب، ويدعم هذا التميز إستراتيجيتنا الجديدة لتسريع الأثر، التي ستتماشى مع الأولويات الوطنية في المملكة، وتسهم في تسريع عملية التسويق التجاري والفوائد المجتمعية، وتعيد توجيه شراكاتنا بطريقة فاعلة تدعم هذه الأوليات، وسيشكل هذا الحدث منصة متميزة لتسليط الضوء على إنجازاتنا السابقة، وسيؤكد أيضًا التزامنا الجاد بالإستراتيجية الجديدة للجامعة”.

وعرض المنتدى إنجازات “كاوست” على مدار 15 عامًا في مجال البحث والابتكار من خلال حلقات نقاش محورية ومعرض تفاعلي، وتسليط الضوء على العديد من الشركات الناشئة من الجامعة، بما في ذلك شركة البحر الأحمر، وهي شركة متخصصة في تقنية الزراعة المستدامة، وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وشركة “واياكيت” التي تعرض تقنيات حيوية توفر منتجات أكثر استدامة للتنظيف والتعقيم.

وأستعرضت حلقات النقاش بالمنتدى الموضوعات العلمية، بما في ذلك الطاقة والصحة والبيئة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوساط الأكاديمية، وجذب المواهب الكبرى وتعزيز دور المرأة في العلوم وتطوير الشراكات الإستراتيجية، بمشاركة 47 متحدثًا، عبر سبع حلقات نقاش.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى حديث رئيس جامعة الفيصل محمد آل هيازع، ورئيسة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس العيسى ، ونائب الرئيس للأبحاث “جامعة كاوست” الدكتور بيير ماجستريتي ، ومدير تطوير الأعمال والشراكات الإستراتيجية المحلية بوكالة الأنباء السعودية رهف الحربي.

وعلى هامش المنتدى أقيم معرض لأبرز 20 مشروعًا تسلط الضوء على جهود “كاوست ” لتسريع الأثر في المملكة؛ ومدى توافق أبحاث “كاوست” مع أولويات البحث والتطوير والابتكار الجديدة في المملكة، حيث تهدف هذه الأولويات الجديدة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء كاوست في عام 2022 إلى زيادة الاستثمارات البحثية في المملكة إلى 2,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير وظائف ذات قيمة عالية في مجال العلوم والتقنية.

“منتدى كاوست للمستقبل 2024” _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية “منتدى كاوست للمستقبل 2024” _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية “منتدى كاوست للمستقبل 2024” _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية