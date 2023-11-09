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بدء فعاليات معرض التوظيف الموحد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية بجازان

آياتي خيري

إنطلقت فعاليات معرض التوظيف الموحد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية بمنطقة جازان ، بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة المهندس على مريع.

معرض التوظيف الموحد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية بجازان

صورة من داخل معرض التوظيف الموحد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية بجازان _ مصدر الصورة : صحيفة سبق

وفي هذا السياق قال المهندس على مريع أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة بجازان تعطي أهمية كبيرة لتوفير الفرص التدريبية والتوظيف لخريجيها من جميع التخصّصات، وذلك بالتعاون مع مختلف قطاعات القطاع الخاص ومؤسساته.

وأكد مريع أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 20 جهة أسهمت في توفير اكثر من 1000 فرصة وظيفية ، وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة بين المنشآت التدريبية وعدد من الجهات .

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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