بدء فعاليات معرض التوظيف الموحد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية بجازان

إنطلقت فعاليات معرض التوظيف الموحد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية بمنطقة جازان ، بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة المهندس على مريع.

صورة من داخل معرض التوظيف الموحد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية بجازان _ مصدر الصورة : صحيفة سبق

وفي هذا السياق قال المهندس على مريع أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة بجازان تعطي أهمية كبيرة لتوفير الفرص التدريبية والتوظيف لخريجيها من جميع التخصّصات، وذلك بالتعاون مع مختلف قطاعات القطاع الخاص ومؤسساته.

وأكد مريع أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 20 جهة أسهمت في توفير اكثر من 1000 فرصة وظيفية ، وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة بين المنشآت التدريبية وعدد من الجهات .