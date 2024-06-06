بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني بمستشفى الملك عبدالله التخصصي

تطبيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – قام الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة صباح اليوم، بإجراء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” يوسف، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

وفي هذا السياق قال الدكتور الربيعة في تصريح صحفي أن التوأم الفلبيني الملتصق “أكيزا وعائشة” وعمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلوغراما وصلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024 م، وتم إدخالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، حيث تبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد وهناك احتمال اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة ، وتم إجراء فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما، وبعد عدة اجتماعات للفريق الطبي قرر الفريق فصل التوأم بعملية جراحية تستغرق 7 ساعات ونصف على 5 مراحل و بنسبة نجاح تزيد عن 70% بمشيئة الله ، ويشارك فيها 23 من الأطباء الاستشاريين والمختصين والكوادر التمريضية و الفنية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات الأخرى المساندة.

وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة أن هذه العملية هي العملية الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين، وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية ، حيث قام الفريق الطبي بتقييم 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاما الماضية.

وفي نهاية تصريحه سأل معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على الدعم الذي يلقاه البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية والقطاع الصحي في المملكة بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح المملكة.