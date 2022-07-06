بدء صرف الدفعة 56 حساب المواطن لشهر يوليو 2022 وتقديم الاعتراض على صوتك مسموع

أعلن برنامج حساب المواطن انه خلال 24 ساعة القادمة سيتم إيداع الدفعة 56 للمستفيدين من البرنامج، جاء ذلك عقب تساؤلات العديد من المواطنين عن موعد إيداع الدفعة الجديدة فى حسابتهم، وسط مخاوف من أن يؤجل موعد الصرف الى بعد عيد الأضحي المبارك، حيث انه كان من المقرر ايداع مبالغ الدعم من حساب المواطن يوم العاشر من الشهر والذي يوافق أول أيام العيد، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بحساب المواطن.

متي تنزل الدفعة 56 حساب المواطن؟

أعلن الحساب الرسمي للبرنامج انه تم ضخ مبالغ الدعم في حساب المواطنين والذي سيستمر حتى نهاية اليوم، حيث نشر على تويتر بالأمس انه سيتم الصرف خلال 24 ساعة القادمة لجميع المستفيدين من البرنامج، أي اليوم الأربعاء الموافق 6\7\2022م، وأكد على جميع المستفيدين الراغبين في حساب قيمة الدعم الدخول إلى حاسبة الدعم التقريبية، كما أعلن المتحدث الرسمي للبرنامج انه سيتم نزول مبلغ الدعم على حسابات المستفيدين بالإضافة إلى مبلغ الدعم الإضافي.

حاسبة الدعم التقديرية برنامج حساب المواطن

أوضح البرنامج انه يمكن لجميع المستفيدين الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن ومعرفة قيمة الاستحقاق التقريبية من خلال استخدام حاسبة الدع، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

يتم أدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

اختيار حاسبة الدعم.

قم بتحديد الحالة الخاصة بك من الخيارات المتاحة أمامك.

انقر على تبويب احسب.

سيظهر أمامك القيمة التقريبية من الدعم.

كيف يمكن التواصل مع برنامج حساب المواطن؟

أكد حساب المواطن انه يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من المستفيدين من البرنامج أو الراغبين في فتح حساب جديد التواصل مع البرنامج من خلال خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن على منصة تويتر من الساعة 8 صباحًا إلى 10 مساءً.

رقم خدمة عملاء حساب المواطن بالسعودية

يمكنكم التواصل مع البرنامج هاتفيا من الجوال على رقم 19912.

تقديم الاعتراضات على صوتك مسموع

#صوتك_مسموع خدمة مقدمة لك وهدفها إنك تكون راضي 😊 وللوصول للخدمة، قم بزيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/bTqEom8U63 — حساب المواطن (@citizenaccount) February 24, 2020

صوتك مسموع هي خدمة أطلقها البرنامج، تحت شعار “لتكن راضي” وهي نافذة يمكنك التواصل من خلالها لعرض مشكلة تواجه المواطنين، سواء بالأهلية أو الاستحقاق أو خلال تسجيل حساب جديد، وبمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة وبرقم الهوية والجوال فقط، وتسجيل الشكوي كما يمكنك متابعة الطلب من خلالها برقم الشكوي.