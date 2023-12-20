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بدء تطوير تقاطع طريق الرياض مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز

آياتي خيري

إنطلقت أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة تقاطع طريق الرياض مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز تحت إشراف أمانة الأحساء، وهو أحد الطُرق المُستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية خدمياً.

أمانة الأحساء

وقال وكيل الأمانة للمشاريع المهندس هشام العوفي، أن المشروع التطويري يشمل توسعة وتطوير الجسر في مسار التقاطع، واستحداث مسارات المخارج للطرق، وأعمال السفلتة، وإنشاء أرصفة المشاة، وتركيب وسائل السلامة المرورية، والعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال الإنارة والتشجير، مشيرًا إلى أن التقاطع يعتبر أحد أهم التقاطعات الحيوية كونه رابط الوصول إلى مطار الأحساء الدولي، إضافةً لارتباطه بعدد من الطرق الرئيسية الأخرى لمدينة الهفوف.

وأكد العوفي أن المشروع جاء امتداداً للجهود المتواصلة نحو تحقيق مستهدفات أمانة الأحساء في برنامج جودة الحياة، وأنسنة المدن في المجتمع عن طريق تعزيز الخدمات البلدية وفي مقدمتها الطرق الحضرية، وهي إحدى الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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