بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم 2022 ولمدة 9 أيام .. ووزارة الحج تطرح 3 باقات بهذه الأسعار

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء تسجيل حجاج الداخل لهذا العام 1443 هـ / 2022، اعتباراً من يوم الجمعة 3 يونيو 2022، وقالت الوزارة إن التسجيل سيكون متاحًا لمدة 9 أيام حتى يوم السبت 11 يونيو 2022، واكدت الوزارة أن التسجيل المبكر لن يتعتبر امتيازًا لاختيار الحجاج، وأوضحت مجموعة من الشروط المطلوب توفرها للتسجيل، وشددت على اهمية التقيد بالتعليمات ولا سيما المتعلقة بالصحة .

حجاج الداخل

شروط تسجيل حجاج الداخل

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه لأداء فريضة الحج لهذا العام يتعين توفر الشروط التالية:

يجب على المواطنين والمقيمين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا إكمال ثلاث جرعات من لقاح COVID-19، ويعتبر الشخص المحصن في المملكة العربية السعودية هو الشخص الذي أكمل ثلاث جرعات من اللقاح.

على جميع الحجاج اتباع التعليمات الصحية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء مناسك الحج.

تُعلن غدًا #وزارة_الحج_والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال. pic.twitter.com/66BVfsW3GF — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 2, 2022

وفي سياق متصل حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية من أن عقوبة كل من يتم ضبطه عبر بصمة الأصبع دون الحصول على تصريح ستكون العقوبة الترحيل من السعودية لمدة 10 سنوات، كما أكدت الجوازات أن تأشيرة الزيارة العائلية لا يمكن تحويلها إلى إقامة، ذلك أن التعليمات والنظام لا يسمح بذلك.

طريقة ورابط تسجيل حجاج الداخل

جهزت وزارة الحج والعمرة رابط التسجيل لموسم الحج 1443هـ وكذلك الحصول على تصريح خاص بالحج، حيث لن يُسمح بدخول العاصمة المقدسة إلا لمن يحمل التصريح بالدخول، وأما طريقة التسجيل فتتم وفق ما يلي:

الدخول على موقع المسار الإلكتروني : localhaj.gov.sa.

من الصفحة الرئيسية النقر على أيقونة تسجيل في الحج

إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم مواطن أو مقيم.

تحديد باقة الحج التي يريدها المتقدم.

بعد استكمال عملية الحجز دفع قيمة تكلفة الحج.

ثم سيتم إصدار التصريح بالحج.

أسعار باقات الحج لـ حجاج الداخل 2022

طرحت وزارة الحج والعمرة 3 باقات خاصة بحجاج الداخل لموسم الحج 2022 بعد أن حددت مواعيد التسجيل وجاءت الأسعار والخدمات التي توفر كل باقة منها كما يلي:

باقة منى

يبلغ سعر هذه الباقة (باقة الأبراج) 14700 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتوفر الخدمات التالية:

التنقل من وإلى مدينة الحجاج حسب الباقة (بري أو جوي)، فيما التنقل بين المشاعر عبر القطار أو الحافلات.

الإقامة في منى في مخيمات.

وجبة فطور وبوفيه غذاء وعشاء ومشروبات.

النوم في عرفات سيكون في كنبة قابلة للتحول إلى سرير وفرش أرضي، وبوفيه غداء ومشروبات.

في مزدلفة يتم توفير إسفنجة أو كيس نزم نجيل صناعي مع وجبة جافة.

توفر باقة منى خدمة إنترنت مفتوحة.

توفر الباقة عدد من الخدمات الأخرى وتشمل: عيادة طبية، ومرشد دين، وحراسة أمنية، وإرشاد وتفويج، تقديم مشروبات على مدار الساعة.

باقة الضيافة 1 – حجاج الداخل

يبلغ سعر هذه الباقة 13 ألف ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتشمل ميزاتها:

التنقل برًا من وإلى مدينة الحاج، والتنقل بين المشاعر بواسطة القطار أيام التشريق.

الإقامة في منى ستكون في عمارة سكنية في مكة المكرمة، وليست بمنى.

توفير وجبة فطور.

بوفيه غداء وبوفيه عشاء.

وجبة جافة، ووجبة خفيفة.

في عرفات سيتم توفير كنبة متحولة لسرير وفرش أرضي وبوفيه غداء ومشروبات.

في مزدلفة توفير فرش زل وكيس نوم مع وجبة جافة.

خدمة إنترنت مفتوحة، إضافة إلى خدمات مثل عيادة طبية، ومرشد ديني، وحراسة امنية، وإرشاد وتفويج، ومشروبات على مدار الساعة.

باقة الضيافة 2

سعر هذه الباقة الخاصة بـ حجاج الداخل، يبلغ 10200 ريال غير شاملة ضريبة القسمة المضافة، ومن مزاياها: