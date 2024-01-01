بدء برنامج الفحص المهني لعدد 5 مهن كمتطلب أساسي لاستقدام العمالة المهنية إلى السعودية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية المرحلة الأولى من برنامج “الفحص المهني”.

حيث يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العمالة المهنية وجودة الخدمات المهنية في سوق العمل السعودي من خلال توأمة منظومة فحص المهارات بين البلدين الشقيقين.

خمس مجالات مهنية تشملها المرحلة الأولى

تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج خمسة مجالات مهنية وهي السباكة والكهرباء واللحام وميكانيكا السيارات والنجارة، وتعمل الوزارة على إضافة مجموعة أخرى من المجالات المهنية في المراحل القادمة.

يعتبر برنامج الفحص المهني إحدى الأدوات التي تضمن أن للعامل المهارات اللازمة لأداء المهنة التي يرغب في العمل بها قبل دخوله سوق العمل السعودي، وأصبحت شهادة الفحص المهني متطلبا أساسيا لاستقدام العمالة المهنية إلى السعودية في بعض المهن، حيث يتم الحصول عليها بعد اجتياز العامل لاختباري أحدهما نظري والآخر عملي، في أحد مراكز الفحص المعتمدة في بلده قبل قدومه إلى السعودية.

كما أن البرنامج يأتي كجزء من مجموعة من البرامج التطويرية التي تعمل تحت مظلة “الاعتماد المهني”، والتي تعكس جهود المملكة العربية السعودية في تطوير سوق عمل قوي وجاذب، يتميز بمرونة عالية وقدرته على التكيف مع التغيرات وجذب المهارات المتميزة.