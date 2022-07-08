لإعداد “قادة المستقبل”.. بدء التقديم في برنامج سفراء نيوم للابتعاث الداخلي والخارجي، الشروط ورابط التقديم

كشفت إدارة المسؤولية الاجتماعية في مشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في برنامج “سفراء نيوم” للابتعاث الداخلي والخارجي، الذي يهدف إلى تمكين الشباب والشابات، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

شروط التقديم والقبول

أن يكون المتقدم للبرنامج حاصلاً على الجنسية السعودية. أن يكون المتقدم من خريجي المرحلة الثانوية لعام 2021 أو 2022م. أن يكون مكان إصدار شهادة الثانوية العامة من إدارة تعليم تبوك. أن يكون المتقدم من منطقة نيوم و تبوك. ألا يكون المُتقدِّم شاغلاً لأي وظيفة أو مسجَّلاً بالتأمينات الاجتماعية. الانتظام الكلي والتفرغ و الإقامة في بلد الابتعاث. ألا يكون المُتقدِّم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سوف يُقدِّم عليها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم. أن تكون درجة اختبار القدرات العامة 80 فأعلى. أن يكون المعدل التراكمي في الثانوية 90 %فأعلى. اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية إن وجدت. اكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

التخصصات الدراسة المُتاحة

وأوضحت إدارة المسؤولية الاجتماعية في “نيوم” أنَّ جميع التخصصات المُتاحة ترتبط بقطاعات وإدارات نيوم، وتشمل

علوم الهندسة. علوم الحاسوب والتعلم الرقمي. علوم الطيران والفضاء. العلوم التقنية الصحية.

وأضافت الإدارة أنَّ تحديد جميع المسارات سوف يتم بعد أن يجتاز الطلاب السنة التأسيسية بنجاح.

متطلبات التسجيل

صورة من الهوية الوطنية. صورة من شهادة الثانوية. صورة من نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي.

موعد وطريقة التقديم

كما أكَّدت إدارة المسؤولية الاجتماعية في مشروع نيوم بالمملكة، أنَّ التقديم في البرنامج قد بدأ أمس الخميس بتاريخ 1443/12/08هـ الموافق 2022/07/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م، وذلك عبر موقع نيوم من خلال الرابط التالي من هنا.