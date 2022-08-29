بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية.. رابط التقديم

بدأ اليوم، الأول من صفر، التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية، التي أعلنت عنها القوات البحرية الملكية السعودية قبل أسبوع، وعددها 269 وظيفة، على نظام التعاقد على برنامج المساندة الفنية، في جازان، الرياض، الجبيل، الدمام، جدة.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل واستثنت من ذلك من ولدوا أو نشأوا بسبب عمل والدهم في بلدان أجنبية على ألا يمتلكوا جنسية وجواز ذلك البلد، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فأعلى أو ما يعادلها من الشهادات.

كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون لديه أي سوابق عدلية قضائية، وأن يكون تمكن من اجتياز اختبار الكفايات، واختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة واختبار التقديم الابتدائي والنهائي والمقابلة الشخصية، وأن يكون غير متزوج، وأن يتناسب طوله مع وزنه، وأن يكون اجتاز اختبار القبول الشامل الخاص بوزارة الدفاع وجميع الاختبارات الخاصة التي تطلبها كل كلية.

وأوضحت الوزارة أنه لن يتم قبول أي كشف طبي إلا الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وأن نتائج الفحص الطبي الصادرة نهائية ولا يحق للمتقدمين الاعتراض عليها ولا معرفة أسبابها، ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم من عبر الرابط وذلك ابتداء من اليوم وحتى 07/ 02/ 1444هـ.