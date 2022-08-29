بدء استقبال ملاك العقارات في مشروع تطوير حي الكدوة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن البدء في استقبال طلبات الملاك للعقارات الواقعة في منطقة الكدوة بحي المسفلة، وذلك في المقر الكائن في منطقة الكدي على الطريق الدائري الثالث، وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة أن المستفيدين يمكنهم الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الملكية، حيث يمكنهم معرفة مواعيد الزيارة حسب الأرقام الموجودة على العقارات في إشعارات الإزالة.

المستندات المطلوبة من الملاك

وبينت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن المستندات المطلوبة هي:

الصك الشرعي الخاص بالملكية.

كروكي مساحي (إن وجد).

الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

ويطلب من أصحاب الأنقاض أيضا تقديم ما يلي من مستندات:

أصل وصورة الوثيقة.

الهوية الوطنية.

كروكي مساحي (إن وجد).

العنوان الوطني.

وأما في حال وجود ورثة شرعيين، فإن المطلوب منهم، هو بعض المستندات الإضافية، وهي كالتالي:

صك حصر الورثة.

هويات الورثة.

الوكالات الشرعية لوكيل الورث وهويته.

يشار إلى أن عدد العائلات السعودية، والتي كانت تسكن في منطقة الكدوة بحي المسفلة هو 46 عائلة سعودية فقط، وذلك وفقا لما قاله المتحدث الرسمي باسم مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة مكة المكرمة “أمجد مغربي”.

وكان المغربي قد أضاف في لقاء مع برنامج “MBC في أسبوع”، أن منطقة الكدوة بها 2800 عقار بمساحة 680 ألف كم²، وتبعد منطقة الكدوة عن الحرم المكي بمسافة قدرها خمسمائة متر فقط.