بدء استقبال طلبات اعتراض حساب المواطن للدفعة 65 بواسطة مبادرة صوتك مسموع

أعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن عن بدء استقبال طلبات اعتراض حساب المواطن على مبالغ الدفعة 65 لشهر أبريل الحالي 2023 وذلك بواسطة البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، وصرح حساب البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر بأنه قد تم تخصيص مبلغ 3.7 مليار ريال للمستحقين لدعم حساب المواطن خلال شهر أبريل وذلك تطبيقا لقرار الملك سلمان الذي أمر بمد فترة الدعم أربعة شهور إضافية تنتهي في يوليو القادم.

كما أوضح أيضا أنه يُمكن تقديم طلب اعتراض حساب المواطن إلكترونيا عن طريق “خدمة صوتك مسموع”.:

الدخول لمنصة حساب المواطن الإلكترونية اختيار”صوتك مسموع”. الضغط على”إنشاء طلب”. تسجيل البيانات المطلوبة مثل اسم مقدم الطلب ورقم الهوية وغيرها من البيانات الخاصة. توضيح مسألة الاعتراض المقدمة بالطلب في نبذة بسيطة. تسجيل البيانات التي تخص مسألة الاعتراض. إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة. اختيار كلمة إرسال.

وفي سياق متصل أوضح المسؤولون في برنامج حساب المواطن أنه سيتم الرد على طلبات الاعتراض خلال فترة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وأفادوا بأنه عند قبول طلب الاعتراض والموافقة عليه سوف يحصل المستحق على قيمة الدعم بأثر راجعي والتي تصل لخمسة أشهر، بينما في حالة عدم قبول الطلب لن يحصل المتقدم على الدعم وذلك بعد التأكد من عدم أحقية المواطن للموافقة على هذا الطلب.

والجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق برنامج حساب المواطن بالمملكة لتوفير الدعم للمستحقين لمواكبة التداعيات الاقتصادية وزيادة الأسعار وتمكين الأسر من العيش حياة كريمة وتوفير احتياجاتهم، ويمكن للمواطن الاستعلام إلكترونيا عن الحساب بواسطة الخطوات التالية:

الولوج إلى برنامج حساب المواطن.

إدخال اسم المستخدم .

كلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على”دراسة الأهلية”.

ستظهر نتائج الاستعلام أمامك.

يحصل المواطن المستحق للدعم على مبلغ 720 ريال من حساب المواطن للفرد المستقل، أو للمستفيد الرئيسي، بينما يحصل باقي الأفراد على مبلغ 360 ريال لمن يتجاوز 18 عاما، ويحصل من يقل عن 18 عاما على 206 ريال سعودي.

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