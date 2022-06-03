بدء اختبارات نافس لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية

يعتبر اختبار نافس، من أهم اختبارات القياس والتقويم التي تقوم بها هيئة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 في التعليم، والتي تهدف إلى قياس مستوى الطلبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة،وتقوم هيئة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، بإجراء الاختبارات من أجل الارتقاء بالتعليم المدرسي في السنوات القادمة.

مواد اختبارات نافس للمدارس الابتدائية

تستهدف هيئة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، الارتقاء بمستوى الطالب ومن أهم مواد الاختبار:

• مادة القراءة.

• مادة الرياضيات.

• مادة العلوم.

فيما وقد تضَاف مواد أخرى وفقًا لمتطلّبات التطوير والتحسين.

الصفوف الدراسية التي تطبق عليها اختبارات نافس الوطنية

تطبّق الاختبارات الوطنية نافس على الصفوف التالية:

• الصف الثالث الابتدائي.

• الصف السادس الابتدائي.

• الصف الثالث المتوسط.

موعد اختبار نافس 2022 للمرحلة الابتدائية والمتوسطة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ETEC بالمملكة العربية السعودية، عن موعد الاختبارات الوطنية نافس لعام 2022 وحددتها كتالي:

• ​​الصف الثالث المتوسط:

اختبار واحد يشمل كلا من مادة القراءة والرياضيات والعلوم، وينفذ على جميع الطلبة في جميع المدارس خلال الفترة من يوم 5 إلى يوم 9-6-2022م.

• الصف السادس الابتدائي:

اختبار واحد يشمل كلا من مادة اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وينفذ على جميع الطلبة في جميع المدارس خلال الفترة من يوم 12 إلى يوم 16-6-2022م.

• الصف الثالث الابتدائي: ​

اختبار واحد يشمل كلا من مادة اللغة العربية والرياضيات، وينفذ على جميع الطلبة في جميع​ المدارس خلال الفترة من يوم 12 إلى 16-6-2022م.