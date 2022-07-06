بدء إيداع دعم شهر يوليو الدفعة 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم عبر حساب المواطن

أعلن برنامَج حساب المواطن في المملكة العربية السُّعُودية، منذ ساعات، عن بَدْء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الحالي الدفعة 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم وفق الشروط الجديدة، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما ذكر البرنامَج اليوم الأربعاء إيداع الدعم المخصص حتى نهاية اليوم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد إيداع المخصص لشهر يوليو الدفعة 56 للمستفيدين 2022.

بَدْء إيداع حساب المواطن دفعة 56

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي، أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم وفق الشروط الجديدة، اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو الحالي، ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي حسب القرارات الملكية.

إعادة فتح التسجيل في البرنامَج

حسب القرار الملكي الجديد بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الشروط المعلنة عنها مسبقاً، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال سعودي كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامَج حساب المواطن لنهاية العام المالي الجاري، أعلن برنامَج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في وقت سابق، عن إعادة فتح التسجيل في البرنامَج، مع البَدْء بتطبيق التعديلات الجديدة.

رابط التسجيل و الاستعلام في حساب المواطن

حسب الضوابط والشروط الجديدة، والتحديثات في برنامَج حساب المواطن، فأن الفئات المستفيدة من البرنامَج هم من حاملي الجنسية السُّعُودية، وحاملي بطاقات التنقل، وكذلك الأفراد المستقل عن أسرهم، الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، بإمكانهم التسجيل والاستعلام في البرنامَج عبر رابط الموقع الإلكتروني.

كيفية إرفاق المستندات عبر حساب المواطن

نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر التابع لحساب المواطن خطوات إرفاق المستندات في، حيث تشمل على 5 خطوات وهي كالتالي: