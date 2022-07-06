بدء إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو في حساب المواطن ورابط التقديم

كشف حساب المواطن عن بدء إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، وأوضح حساب المواطن إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو يشمل الدعم الإضافي، وفي وقت سابق له أوضح حساب المواطن عن إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.

تعديلات جديدة في حساب المواطن

وأجرى حساب المواطن تعديلات جديدة، وقرر فتح باب التسجيل في البرنامج من جديد بعد فترة توقف دامت سنوات إليكم رابط التقديم في حساب المواطن.

يأتي ذلك بعدما حدد حساب المواطن عددًا من شروط الأهلية في البرنامج من خلال التالي.

أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

استثناء من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودي وحاملي بطاقات التنقل.

أن يقيم الفرد المستفيد بشكل كامل داخل السعودية.

ألًا يقيم الفرد خارج المملكة العربية السعودية خلال 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

من الضروري أن يكون الفرد الراغب في الاستفادة غير خاضع في دور الأيواء الحكومية أو السجون.

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات لاعلاقة.

تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

فتح التسجيل في حساب المواطن

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عيد العزيز خادم الحرمين الشريفين قرر إعادة فتح التسجيل في برنامح حساب المواطن طبقًا لمجموعة من الشروط المعلنة، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكى العربية السعودية على رفع الضرر عن المواطنين والمواطنات وحماية الأسرة المستحقة من ارتفاع الأسعار العالمية.

وفي وقت سابق كان صدر قرار ملكي بالموافقة على تخصيص دعم مبلغ مالي بقيمة 20 مليار ريال من أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، على أن يتم تخصيص منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة من أجل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.