بدء إيداع الدفعة 20 .. تعرف على قيمة الدعم في حساب المواطن

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار دولة المملكة العربية السعودية ، ونرصد لكم إيداع الدفعة العشرين من حساب المواطن ، حيث أعلن القائمون على البرنامج عن إيداع الدفعة الجديدة من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للأسر ذات الدخل المحدود او المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وقد أعلنت الحكومة عى البدء بتطبيق برنامج الدعم منذ بداية العام المنصرم ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة على العديد من السلع والخدمات ، وتعمل الحكومة في المملكة على تطبيق رؤيتها للعام 2020 ، وتهدف من خلال ذلك إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ، و يستثنى من ذلك إبن و إبنة المواطنة و الزوج أو الزوجة غير السعودية و حاملو بطاقات النقل .

أن يكون المسجل مقيم بشكل دائم داخل السعودية ، بحيث لا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوماً طوا العام .

عدم تواجد أي مستفيد داخل السجون أو دور الإيواء الحكومية .

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، بينما تعتمد معايير الإستحقاق على حسب دخل الأسرة و عدد أفرادها و أعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً

قيمة الإستحقاق :

أوضح القائمون على برنامج حساب المواطن على أنه يمكن للمستفيد التأكد من قيمة الدعم وذلك من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى حاسبة الدعم . دخال عدد أفراد الأسرة و أعمارهم . إدخل الراتب الشهري للأسرة .

كيفية تقديم طلب الإعتراض :

الدخول إلى البوابة الالكترونية ثم الدخول على الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات و تقديم شكوى ثن الضغط على . تقديم شكوى على الدفعة الحالية .

التسجيل في الدفعة 22 من حساب المواطن:-

يستمر حساب المواطن بإستقبال طلبات التسجيل في الدفعات الجديدة ، وقد انتهى صباح اليوم التسجيل في الدفعة الـ 21 من برنامج الدعم ، وقد بدأ التسجيل في الدفعة 22 من الدعم ، ويمكنك عزيزي الزائر التسجيل من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية في برنامج الدعم من هـــنــا