بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام فى المملكة العربية السعودية من خلال تلك المنصة

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية في إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام، وذلك لمن أكلموا سدار الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وانتهوا من إجراءات التسجيل النهائية، مشددة على إصدار تصريح الحج عن طريق منصة “أبشر”.

كما أوضحت الوزارة عبر حسابها على twitter تويتر أنه ينبغي على الذين أتموا مرحلة التقديم على الحج استكمال التحصينات اللازمة والمتمثلة في لقاح كورونا لمن لم يستكمل التحصين، ولقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال ال 5 سنوات الماضية، وكذلك الأنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا تطعيم هذا الموسم، مؤكدة ان ذلك شرط أساسي لإصدار التصاريح.

السعودية.. البدء في إصدار تصاريح حجاج الداخل

بداية استقبال الحجاج

وسوف تستقبل السعودية، في بداية شهر ذي القعدة أولى طلائع الحجاج لحج هذا العام، وقد أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن خطتها التشغيلية لموسم حج 1444 هـ، والتي خصصت من خلاها وعبر شرطة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن لنقلهم من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن خطة متكاملة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي البالغ 164 طائرة، مع توفير أسطول إضافي يساند في نقل المزيد من ضيوف الرحمن يبلغ 12 طائرة أخرى، حيث سيتم نقل الحجاج مما يزيد على 100 وجهة مجدولة و 14 وجهة موسمية، وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية تشمل جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع.

ملاحو الخطوط السعودية فى استقبال الحجاج

كما أن ملاحو مجموعة الخطوط السعودية البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات، كما أنهم يمتلكون قدرة على التحدث باللغات المختلفة للحجاج إلى ما يصل نحو 42 لغة مختلفة.