بخطوات بسيطة.. التأمينات الاجتماعية توضح طريقة التأكد من صحة الأجور والبيانات

خلال الساعات الماضية، قامت التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية بتوضيح طريقة التأكد من صحة الاجور والبيانات بخطوات بسيطة، حيث دعت التأمينات الاجتماعية عملائها للتأكد من صحة أجورهم وبياناتهم المسجلة في النظام من خلال اتباع خطوات بسيطة جدا.

طريقة التأكد من صحة الأجور والبيانات في التأمينات الاجتماعية

حيث ناشدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عملائها للتحقق من صحة الاجور والبيانات الموجود على السيستم الخاص بها، موضحة أنها تتيح مشتركي نظام التأمينات الاجتماعية امكانية الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام اون لاين دون التوجه إلى مقر المؤسسة، كما يمكنهم أيضا مدد اشتراكهم سواء الحالة النشطة أو السابقة، بالإضافة إلى تفاصيلها كاملة.

والآن مع خطوات تنفيذ الخدمة سواء للمشترك، أو المشترك الاختياري، فقط اتبع ما يلي:

قم بعمل تسجيل دخول إلى حسابك عبر موقع التأمينات الاجتماعية اونلاين.

اضغط على التسلسل الزمني للاشتراكات (ضمن الخيارات في القائمة الرئيسية).

ثم اضغط على المدة عند الرغبة بمعرفة تفاصيلها (ملخص الاشتراك والمسميات الوظيفية والأجور).

كما أعلن البنك المركزي بالسعودية عن اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر برنامج “تنفيذ”، الذي يهدف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فالبنك يستهدف من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، مع تذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العملاء.