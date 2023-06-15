بحضور ولي العهد.. السعودية تقيم حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف «إكسبو الرياض 2030».

السعودية تقيم حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030، وذلك في حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الوزراء بالمملكة، ويعتبر هذا الحفل إحدى أهم المناسبات المهمة، التي تقام من الدول المختلفة في إطار الحصول على الاستضافة، وذلك في حضور مندوبي المكتب الدولي للمعارض؛ وذلك حتى يتم التصويت خلال شهر 11 القادم من أجل اختيار المدينة المستضيفة للحدث العالمي الكبير.

أهمية المعرض في إبراز الثقافة السعودية

وفي هذا الإطار فسوف يقام أثناء هذا الحفل معرض “مصاحب”، والذي يقوم الحاضرين بالتنقل خلاله عبر رحلات افتراضية إلى الرياض في عام 2030، ويندرج تحت هذا المعرض أيضا بعض المشاريع التي سوف يتم تجهيزها قبل انطلاق معرض إكسبو الرياض 2030، كما يُظهر المعرض تميزا كبيرا للموقع الجغرافي الخلاب للمملكة وسط الخريطة الجغرافية العالمية، ويعمل المعرض أيضا على إبراز الثقافة السعودية وحضارتها والتراث السعودي القديم، إضافة إلى الأصالة والرقي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى توضيح دور المملكة في الاقتصاد العالمي والتأثير الكبير التي تسعى إليه المملكة خلال رؤيتها المستقبلية، ويتم عرض البنية التحتية التي قامت المملكة ببنائها خلال السنين الماضية، والتي تعتبر محل جذب للسياح من جميع أنحاء العالم.

أبرز الحاضرين في حفل المملكة الدولي

وفيما يخص الدول المشاركة فقد تم الإعلان عن 179 دولة، ويأتي على رأس الحاضرين في هذا الحفل كل من:-