“بثروة 11 مليار دولار”.. طبيب سعودي يصبح ثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط

اقتربت ثروة الطبيب السعودي، سليمان الحبيب، من 12 مليار دولار بفضل ارتفاع أسهم شركته للرعاية الصحية، وبالتالي أصبح واحدًا من أغنى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط.

صورة معبرة لطبيب ودولارات - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

ووفقًا لتقرير وكالة “بلومبيرغ”، فإن أسهم “مجموعة سليمان الحبيب” قد ارتفعت بنسبة 30% منذ أدنى مستوى لها خلال العام الماضي، وبحسب مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات فإن هذا الارتفاع جعل الحبيب، الذي يمتلك 40% من المجموعة التي أسسها، ثالث أغنى شخص في منطقة الشرق الأوسط غير منتمٍ لعائلة ملكية.

يُذكر أن الحبيب، الذي يبلغ من العمر أوائل السبعينيات، نجح في تطوير سلسلة الرعاية الصحية التي بدأت بعيادة واحدة في عام 1993 وأصبحت الآن شركة تدير 22 منشأة طبية و22 صيدلية في السعودية والإمارات والبحرين، وتمتلك 10 مستشفيات ومراكز طبية قيد التطوير، بالإضافة إلى استثماراته في العقارات التجارية من خلال شركة قابضة.

ويُشير تقرير “بلومبيرغ” إلى أن الحبيب حصل على شهادة في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1977، واكمل زمالة طب الأطفال في الكلية الملكية البريطانية للأطباء عام 1984.

وقد شغل منصب كبير الأطباء ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفيين مملوكين للحكومة في الرياض. وبفضل هذه الإنجازات، يُعتبر الحبيب خامس أغنى طبيب في العالم وأحد القلائل الذين يصنفوا بين أغنى الأشخاص على مستوى العالم.