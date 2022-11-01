بتوجيه من أمير منطقة الباحة، جائزة الباحة للإبداع والتميز تفتح بابها للتسجيل

أعلنت جائزة الباحة للإبداع والتميز عن فتح بابها للتسجيل في دورتها الثامنة، بتوجيه من الدكتور «حسام بن سعود بن عبد العزيز» أمير منطقة الباحة، وذلك للراغبين في المنافسة على الجوائز؛ وذلك على موقع الجائزة الإلكتروني.

ووضح الأستاذ الدكتور «منصور بن سعيد أبو رأس» أمين عام الجائزة أن أكثر من أربعين إدارة، وحوالي 50 ألف طالب وطالبة يتنافسون للحصول على هذه الجائزة، التي فتحت الباب للراغبين في التسجيل، لكافة الذين تنطبق عليهم ضوابط ومعايير الجائزة، وأكد الدكتور أن يوم 12 من شهر جمادى الأولى هو آخر موعد للتسجيل، حيث أنه سوف يتم غلق باب الترشح والتسجيل، من أجل البدء في عملية التقييم والفرز، وذلك وفقا لما ذكرته جريدة عكاظ السعودية.

كما لفت إلى أن الجائزة في دورتها الثامنة تنطلق تحت كنف ورعاية جامعة الباحة، بإشراف ومتابعة من رئيس الجامعة الدكتور «عبدالله بن يحيى الحسين»، وأضاف أن الأمانة العامة قامت بعقد اجتماع موسع بوجود رؤساء فروع الجائزة، ووجود اللجنة العلمية، ورئيس لجنة الدعم التقني، وذلك لاعتماد الشروط والضوابط والمعايير والمؤشرات الخاصة بالجائزة، وتوضيح بعض المصطلحات الخاصة بعملية التقييم، واعتماد البوابة الإلكترونية للجائزة، وإعداد النماذج الموجبة لنيل الجائزة، وإعداد بطاقات التحكيم كذلك، ومعالجة المفردات اللغوية والعلمية الخاصة بمضامين المعايير والشروط لكل فرع من فروع الجائزة، مع تغذية موقع الجائزة الإلكتروني بكل ما يلزم من أيقونات الروابط والفروع.

وذكر كذلك أن الأمانة العامة تتابع مستجدات عملية التسجيل، وتيسر ما يواجه من يرغب في التسجيل من مشاكل، كما تقوم برصد أعداد المسجلين يوميا، وتطبع جميع السجلات أولاً بأول.