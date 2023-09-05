بالله عليكم لا تفعلوا مثلي.. مواطن سعودي يخسر مليون و800 ألف ريال سعودي بسبب محل خضار وتفاصيل لو يتوقعها

باستثمار قيمته مليون و800 ألف ريال في متجر للخضروات، كان الشاب السعودي الطموح يحلم بالثراء السريع، لكن الواقع كان قاسيًا ومفاجئًا.

خضار سعودي يشارك قصته - مصدر الصورة: تيك توك.

تحدث مواطن سعودي في مقطع فيديو نشره على الإنترنت، قائلاً: “لم يكن لدي خلفية عن هذا المجال عندما قدم لي شخص عرضًا لشراء المتجر بعد خلاف مع شريكه، ولكني وافقت دون تفكير”.

وفي تفاصيل أكثر، أوضح الشاب أنه دفع مبلغ مليون ريال لشراء المتجر، وأضاف بضائع بقيمة 800 ألف ريال سعودي. وعلى الرغم من الاستثمار الضخم، فقد دخل في دوامة من الخسائر، حيث بقي المتجر خاليًا من الزبائن، وتلاشت قيمة البضائع بالتدريج مع مرور الوقت وانتهاء صلاحيتها.

ومع مرور عامين على هذه الأزمة، لاحظ الشاب أن سبب تجاهل الناس لمتجره يعود لعدم اعتيادهم على وجود بضائع فيه مسبقاً. “كان أهل المنطقة يرونه كمكان فارغ دائمًا، لذا لم يفكروا في زيارته حتى بعد تجديده” على حد تعبيره.