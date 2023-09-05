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بالله عليكم لا تفعلوا مثلي.. مواطن سعودي يخسر مليون و800 ألف ريال سعودي بسبب محل خضار وتفاصيل لو يتوقعها

أسماء صبري

باستثمار قيمته مليون و800 ألف ريال في متجر للخضروات، كان الشاب السعودي الطموح يحلم بالثراء السريع، لكن الواقع كان قاسيًا ومفاجئًا.

- صورة 1 - بالله عليكم لا تفعلوا مثلي.. مواطن سعودي يخسر مليون و800 ألف ريال سعودي بسبب محل خضار وتفاصيل لو يتوقعها

خضار سعودي يشارك قصته - مصدر الصورة: تيك توك.

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تحدث مواطن سعودي في مقطع فيديو نشره على الإنترنت، قائلاً: “لم يكن لدي خلفية عن هذا المجال عندما قدم لي شخص عرضًا لشراء المتجر بعد خلاف مع شريكه، ولكني وافقت دون تفكير”.

وفي تفاصيل أكثر، أوضح الشاب أنه دفع مبلغ مليون ريال لشراء المتجر، وأضاف بضائع بقيمة 800 ألف ريال سعودي. وعلى الرغم من الاستثمار الضخم، فقد دخل في دوامة من الخسائر، حيث بقي المتجر خاليًا من الزبائن، وتلاشت قيمة البضائع بالتدريج مع مرور الوقت وانتهاء صلاحيتها.

ومع مرور عامين على هذه الأزمة، لاحظ الشاب أن سبب تجاهل الناس لمتجره يعود لعدم اعتيادهم على وجود بضائع فيه مسبقاً. “كان أهل المنطقة يرونه كمكان فارغ دائمًا، لذا لم يفكروا في زيارته حتى بعد تجديده” على حد تعبيره.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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3 تعليقات
  1. احمد يقول

    كذاب ونصاب ومحتال
    وتبي متابعين
    انت لو وزنت مافي جيبك ماتجي ١٠٠ريال
    قال مليون ٨٠٠الف
    اقول انت لقيت عشاك الليله او رحت تتسلف حق العشاء

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  2. د. نبيل زاهد يقول

    ليش تشتغل شغلة ما عندك خبرة و سابق معرفة فيه . مو كل من نزل البحر غطاس . الله يعوضك . والخسارة تعطيك خبرة في الحياة . ولكل جواد كبوه . الله يوفقك .

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  3. غير معروف يقول

    كذاب راس محل خضار ٥٠ الف ومافيه خساره

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