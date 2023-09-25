بالله عليكم حصنوا أنفسكم.. مشهور السناب عبدالله الوداعني يكشف طريقة تعرضه للسحر من فتاة تحبه ويحذر المواطنين

أفصح الناشط الشهير على منصات التواصل الاجتماعي، عبدالله الودعاني، عن تفاصيل محاولة تعرضه للسحر من قبل فتاة كانت تسعى للسيطرة عليه بطريقتها على حد تعبيره.

مشهور السوشيال ميديا عبدالله الودعاني - مصدر الصورة: صدى.

وكشف الودعاني أن الساحرة قد أرسلت تسجيلًا مرئيا إلى منسقة الإعلانات التي تعمل معه، حيث كشفت من خلال تواصلها مع هذه المنسقة أنها تعرف فتاة تكيد للودعاني سحرا بالطاعة العمياء والخضوع، كما أرسلت صورة الفتاة.

وقد تبيّن على حد شرح الودعاني أن الساحرة أوضحت نواياها الحقيقية حينما تم فضح المخطط بسبب تأخر الفتاة في دفع الأجر المتفق عليه للساحرة.

وقد عبر الودعاني عن دهشته واستيائه من تصرفات الفتاة، مشددًا على شكره لله على كشف الحقيقة ودعا متابعيه إلى أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الممارسات والاهتمام بتحصين أنفسهم.

من جهة أخرى طالب مجموعة من المواطنين السعوديين الودعاني بأن يقوم بالتبليغ على الساحرة لدى الجهات المختصة، وليس بوسائل التواصل الاجتماعية، حيث قال أحدهم في تعليقه “بلاش هياط وقصص بلغ فورا الجهات المختصة للتدخل الموضوع خطير والساحرة يجب القبض عليها والفتاة أيضًا”.