بالفيديو.. ولي العهد السعودي يقبّل رأس المفتي العام في مشهد عفوي يثير تفاعلًا واسعًا

تداول رواد منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء للمفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع مفتي عام السعودية - مصدر الصورة: حساب بدر العساكر على تويتر

حيث نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر، مقطع الفيديو الذي يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يلقي التحية على المفتي، ويرفض رفعه قائلًا: “استرح استرح يا شيخ”.

كما أظهر المقطع الأمير محمد بن سلمان وهو يقبّل رأس المفتي في لفتة إنسانية رائعة، ويسأل عن حاله، حيث رد الشيخ عبد العزيز في رده قائلًا: “كيفك طيب؟” ورد ولي العهد: “الحمد لله، على ما تحب الله يسلمك”.

سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يزور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. pic.twitter.com/WLk2UA5r9C — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 27, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع عبر التعليقات، حيث أبدى بعضهم إعجابه بالنبل والتواضع الذي أظهره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.