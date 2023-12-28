أخبار السعودية

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يقبّل رأس المفتي العام في مشهد عفوي يثير تفاعلًا واسعًا

أسامة محمد

تداول رواد منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء للمفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يقبّل رأس المفتي العام في مشهد عفوي يثير تفاعلًا واسعًا

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع مفتي عام السعودية - مصدر الصورة: حساب بدر العساكر على تويتر

حيث نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر، مقطع الفيديو الذي يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يلقي التحية على المفتي، ويرفض رفعه قائلًا: “استرح استرح يا شيخ”.

كما أظهر المقطع الأمير محمد بن سلمان وهو يقبّل رأس المفتي في لفتة إنسانية رائعة، ويسأل عن حاله، حيث رد الشيخ عبد العزيز في رده قائلًا: “كيفك طيب؟” ورد ولي العهد: “الحمد لله، على ما تحب الله يسلمك”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع عبر التعليقات، حيث أبدى بعضهم إعجابه بالنبل والتواضع الذي أظهره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل