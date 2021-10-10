بالفيديو ولأول مرة.. أخيراً الكشف سر إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى وأمير سعودي يرد

بواسطة إسلام عوض

كان مشهد إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى عام 2006، هو أحد المشاهد التي لن تُمحى من ذاكرة العرب والمسلمين الغيورين على أوطانهم ودينهم، حتى وإن كان للرئيس الراحل أخطاء، والحقيقة التي لا جدال فيها أن إعدام الرئيس العراقي في ذلك اليوم كان مقصوداً من الأمريكان وممن أتى الأمريكان بهم ليدمروا الدولة العراقية أحد أهم وأقوى الدول العربية في ذلك الوقت.

بالفيديو ولأول مرة.. أخيراً الكشف سر إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى وأمير سعودي يرد
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سر إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى

بالفيديو ولأول مرة.. أخيراً الكشف سر إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى وأمير سعودي يرد 1 10/10/2021 - 7:01 ص

ومن يريد أن يعرف قيمة الرئيس الراحل صدام حسين فليرى الآن ما وصلت إليه العراق من فقر واقتتال وتدمير للحجر والبشر واضهاد لأهل السنة، وتحكم إيران والميلشيات التابعة لها في مصير دولة العلم “العراق”، ولكن وإن طال الزمان سوف تعود العراق إلى مكانتها وريادتها وقوتها مرة أخرى مهما كاد الكائدون وتآمر المتأمرون.

وحول السر وراء إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى المبارك، فقد أشار نور المالكي، رئيس وزراء العراق الأسبق، إلى أنه إذ لم يتم إعدم صدام حسين خلال هذا اليوم “يوم عيد الأضحى”، فسوف ينتهي الشهر الذي يكون مهلة بين النطق بالحكم وتنفيذ الإعدام، وأضاف المالكي أن عدم إعدام صدام في ذلك اليوم سوف يترتب عليه مشكلة قانونية للعراق، زاعماً أن إعدامه هو حق الشعب والشهداء، وأضاف المالكي أن قانون ودستور الدولة العراقية لا يوجد بهما ما يمنع من تنفيذ حكم الإعدم خلال أيام العيد.

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والحقيقة أن إعدام الرئيس الشهيد في العيد كان انتقاماً منه ومن أهل السنة في العراق، وعلق أمير سعودي على تصريحات المالكي، قائلاً أن هذ ه التصريحات متوقعة من شخص طائفي حاقد، واستنكر قيام القناه التي أجرت حواراً مع المالكي، قيامها بهذا الفعل، وتصريحات الماكي كاملة مرفقة في الفيديو الموجود بالخبر.

بالفيديو ولأول مرة.. أخيراً الكشف سر إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى وأمير سعودي يرد 2 10/10/2021 - 7:01 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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تعليق 1
  1. جلو يقول

    على أي دين سميتم هذا المتجبر شهيد