بالفيديو ولأول مرة.. أخيراً الكشف سر إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى وأمير سعودي يرد

كان مشهد إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى عام 2006، هو أحد المشاهد التي لن تُمحى من ذاكرة العرب والمسلمين الغيورين على أوطانهم ودينهم، حتى وإن كان للرئيس الراحل أخطاء، والحقيقة التي لا جدال فيها أن إعدام الرئيس العراقي في ذلك اليوم كان مقصوداً من الأمريكان وممن أتى الأمريكان بهم ليدمروا الدولة العراقية أحد أهم وأقوى الدول العربية في ذلك الوقت.

سر إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى

ومن يريد أن يعرف قيمة الرئيس الراحل صدام حسين فليرى الآن ما وصلت إليه العراق من فقر واقتتال وتدمير للحجر والبشر واضهاد لأهل السنة، وتحكم إيران والميلشيات التابعة لها في مصير دولة العلم “العراق”، ولكن وإن طال الزمان سوف تعود العراق إلى مكانتها وريادتها وقوتها مرة أخرى مهما كاد الكائدون وتآمر المتأمرون.

أن تستضيف شخص طائفي حاقد عليك على أحد قنواتك من أجل كشفه أمام الناس وكشف حقيقته هو سبق ونجاح إعلامي قوي لكن أن تعطيه مساحة لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته فهو فشل إعلامي ذريع وهناك عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره https://t.co/kcW8NE2LOt — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 7, 2021

وحول السر وراء إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى المبارك، فقد أشار نور المالكي، رئيس وزراء العراق الأسبق، إلى أنه إذ لم يتم إعدم صدام حسين خلال هذا اليوم “يوم عيد الأضحى”، فسوف ينتهي الشهر الذي يكون مهلة بين النطق بالحكم وتنفيذ الإعدام، وأضاف المالكي أن عدم إعدام صدام في ذلك اليوم سوف يترتب عليه مشكلة قانونية للعراق، زاعماً أن إعدامه هو حق الشعب والشهداء، وأضاف المالكي أن قانون ودستور الدولة العراقية لا يوجد بهما ما يمنع من تنفيذ حكم الإعدم خلال أيام العيد.

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والحقيقة أن إعدام الرئيس الشهيد في العيد كان انتقاماً منه ومن أهل السنة في العراق، وعلق أمير سعودي على تصريحات المالكي، قائلاً أن هذ ه التصريحات متوقعة من شخص طائفي حاقد، واستنكر قيام القناه التي أجرت حواراً مع المالكي، قيامها بهذا الفعل، وتصريحات الماكي كاملة مرفقة في الفيديو الموجود بالخبر.