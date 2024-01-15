بالفيديو: وفاة شخص وإصابة آخرين في حريق محطة وقود بالسعودية

شهدت تبوك شمال غربي السعودية، حادثة حريق مأساوية داخل محطة وقود تسببت في وفاة شخص وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

من موقع الحادث

وقد أعلنت الدفاع المدني السعودي عبر منصتها الرسمية على (إكس) بأن فرق الدفاع المدني في تبوك تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بشكل مفاجئ في محطة وقود، وأسفر عن وقوع إصابات متوسطة وحالة وفاة، بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية.

وقد انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة تظهر لحظات الحريق في محطة الوقود، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف وغطت الموقع بشكل مروع.

وتم استنفار فرق وآليات الدفاع المدني فوراً لإخماد الحريق والسيطرة عليه فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب وملابسات الحادثة.