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بالفيديو: وفاة شخص وإصابة آخرين في حريق محطة وقود بالسعودية

عبد الرحمن عياد

شهدت تبوك  شمال غربي السعودية، حادثة حريق مأساوية داخل محطة وقود تسببت في وفاة شخص وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

بالفيديو: وفاة شخص وإصابة آخرين في حريق محطة وقود بالسعودية

من موقع الحادث

وقد أعلنت الدفاع المدني السعودي عبر منصتها الرسمية على (إكس) بأن فرق الدفاع المدني في تبوك تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بشكل مفاجئ في محطة وقود، وأسفر عن وقوع إصابات متوسطة وحالة وفاة، بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية.

وقد انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة تظهر لحظات الحريق في محطة الوقود، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف وغطت الموقع بشكل مروع.

وتم استنفار فرق وآليات الدفاع المدني فوراً لإخماد الحريق والسيطرة عليه فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب وملابسات الحادثة.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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