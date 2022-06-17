بالفيديو …وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يثير ضجة بعد تكليفه امرأه رئيسة للإعلام بدلاً من مديرها

قام وزير الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبداللطيف آل شيخ بتكليف سيدة متخصصة في الإعلام لتكون رئيسة لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة مكان زميلها المتخصص في الحاسب.

وزير الشؤون الإسلامية يثير الجدل

أثار فيديو تعيين رئيس الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل شيخ جدلا واسعا بسبب تعيينه امرأه (تحمل شهادة إعلام) محل مديرها السابق (يحمل شهادة حاسب) ويأتي هذا الجدل بين أوساط الشعب السعودي بسبب الطريقة التي قام بها بإعفاء مدير السيدة من عمله وتعين السيدة بدلاً منه وبكل هدوء وهو يشرب القهوة، حيث قام بتعيين المرأة بعد أن سألها سؤالين عن شهادتها ودرجتها الجامعية فقط ولم يسألها عن باقي التفاصيل المهمة التي يجب أن ترتقي إلى درجة كبيرة يستحق أن يفصل مدير ذاك القسم وتعين المرأة بدلاً منه، إلا أنه قام بتعيينها مباشرة بحجة أنها متخصصة في الإعلام ومديرها متخصص في الحاسب بغض النظر عن باقي التفاصيل.

وجهات النظر بين مؤيد ومستنكر

انقسمت وجهات النظر إلى قسمين بين أوساط الشعب:

القسم الأول المؤيد لقرار وزير الشؤون الإسلامية

ويعتبر هذا القسم أن وزير الشؤون الإسلامية محق بقراره حيث يجب وضع كل شخص في مجاله الذي درسه والذي تخرج منه، حيث قام وزير الشؤون الإسلامية بتعيين السيدة مديرة لقسم الإعلام بسبب شهادتها الجامعية في قسم الإعلام، وقام بتعيين مديرها السابق في قسم الحاسب بسبب طبيعة شهادته الجامعية حيث تخرج من كلية الحاسب، إلا أن هذا القسم من الناس قليلون جداً، حيث انجذب اغلب الناس إلى القسم الآخر.

القسم الثاني المستنكر لقرار وزير الشؤون الإسلامية

استنكر القسم الثاني من الشعب قرار وزير الشؤون الإسلامية الذي يقضي بتعيين امرأة محل مديرها السابق، ويأتي هذا الاستنكار بحجة أن مثل هكذا قرارات لا تتخذ بهذه السهولة المفرطة وهو يشرب القهوة بكل برود، حيث يجب أن يتم سؤال السيدة عن خبرتها ومدى سنين العمل وهل هي مبتدأه في العمل، وفي نفس الوقت تخصص المدير السابق في مجال الحاسب لا يمنع من كونه مديراً للإعلام، حيث يمكنه القيام بالعمل على الوجه الأكمل وإن كان في غير تخصصه الجامعي، ويأتي غالبية الشعب ضمن المستنكرين لهذا القرار.

فيديو تعيين رئيس الشؤون الإسلامية سيدة مديرة لقسم الإعلام بدلاً من مديرها

انتشر هذا الفيديو الذي يظهر فيه وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وهو يقوم بتعيين السيدة مديرة لقسم الإعلام … .